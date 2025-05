PLN Gandeng PGN hingga Elnusa Kembangkan SPKLU

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — PT PLN (Persero) bekerja sama dengan enam mitra untuk memperbanyak jumlah stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU). Salah satu mitra yang digandeng PLN adalah PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN).



Sementara itu, lima mitra lainnya yakni PT Elnusa Tbk, PT Wirani Sons, Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Padjadjaran (UNPAD), dan International Council on Clean Transportation (ICCT).



Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) di Jakarta, pekan lalu.



Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, percepatan infrastruktur kendaraan listrik merupakan bagian penting dalam menurunkan emisi karbon sektor transportasi selaras dengan target Net Zero Emissions (NZE) pada 2060 atau lebih cepat. Menurutnya, kendaraan listrik menjadi pilar utama dalam dekarbonisasi sektor transportasi.



"PLN sebagai lokomotif transisi energi terus bergerak cepat dengan membangun kolaborasi strategis dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan kehadiran SPKLU yang andal, merata, dan mudah diakses oleh masyarakat,” ujar Darmawan melalui keterangan resmi, Minggu (25/5/2025).



Dia menyebut, kolaborasi ini juga merupakan tindak lanjut atas penugasan yang diberikan pemerintah kepada PLN sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2023 serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2023 tentang percepatan penyediaan infrastruktur pengisian kendaraan listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV).



Adapun, saat ini PLN bersama para mitra baru menyediakan 3.558 unit SPKLU yang tersebar di 2.412 titik di seluruh Tanah Air.



Sementara itu, Direktur Retail dan Niaga PLN Edi Srimulyanti menyampaikan, pengembangan SPKLU membutuhkan pendekatan kolaboratif yang melibatkan multipihak. Hal ini demi menciptakan ekosistem EV yang solid, inklusif, dan berkelanjutan.



Dia menuturkan, sinergi antara PLN, mitra usaha, perguruan tinggi, dan lembaga internasional menjadi fondasi penting untuk penguatan ekosistem kendaraan listrik nasional.



"Melalui kerja sama ini, kami tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga menyiapkan kapasitas nasional dalam teknologi dan layanan EV,” jelas Edi.



Edi memerinci, lewat kerja sama dengan enam mitra, pihaknya bakal mengembangkan SPKLU mulai dari penyediaan lahan, instalasi charging station hingga studi pengembangan dan layanan konsumen untuk kendaraan listrik.



Menurutnya, melalui kolaborasi ini, perluasan akses SPKLU dapat berjalan cepat dan merata di seluruh Indonesia.



“Kerja sama ini kami harapkan menjadi batu loncatan penting dalam membangun ekosistem kendaraan listrik yang kokoh di Indonesia. Dukungan seluruh pihak akan mempercepat adopsi EV dan mendukung pencapaian target Net Zero Emissions pada 2060,” tutup Edi.