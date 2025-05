China Pangkas Suku Bunga, Antisipasi Dampak Perang Dagang

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah China memangkas suku bunga pinjaman acuan untuk pertama kalinya sejak Oktober 2024, diikuti penurunan suku bunga simpanan oleh sejumlah bank milik negara.

Kebijakan pelonggaran moneter ini diambil sebagai upaya menstimulasi konsumsi dan pertumbuhan kredit di tengah melemahnya ekonomi dan ketegangan dagang dengan Amerika Serikat yang belum sepenuhnya reda.

Bank Sentral China (PBOC) mengumumkan penurunan Loan Prime Rate (LPR) satu tahun sebesar 10 basis poin menjadi 3%, dan LPR lima tahun juga turun 10 basis poin menjadi 3,5%.

LPR satu tahun menjadi acuan mayoritas pinjaman di China, sedangkan tenor lima tahun digunakan dalam penentuan suku bunga KPR.

Langkah ini disampaikan tidak lama setelah lima bank terbesar China—termasuk Industrial and Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China, China Construction Bank, dan Bank of China—menurunkan suku bunga simpanan untuk berbagai tenor, mulai dari 5 hingga 25 basis poin.

Suku bunga simpanan jangka waktu satu tahun diturunkan 15 basis poin menjadi 0,95%, sementara simpanan tiga dan lima tahun dipangkas masing-masing sebesar 25 basis poin. Penurunan ini diharapkan menjadi acuan bagi bank-bank kecil untuk mengikuti kebijakan serupa.

Pemangkasan suku bunga merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi yang diumumkan oleh Gubernur PBOC Pan Gongsheng dan regulator keuangan lainnya menjelang pertemuan tingkat tinggi China-AS di Jenewa, yang menghasilkan kesepakatan jeda tarif selama 90 hari.

Kendati demikian, para ekonom menilai tantangan masih besar. Kepala Ekonom China di Nomura Ting Lu memperkirakan pihaknya masih menilai target pertumbuhan sekitar 5% akan sulit dicapai tanpa paket stimulus besar-besaran.

”Jeda dalam perang dagang dapat membuat Beijing merasa kurang terdesak untuk segera menggelontorkan stimulus dan reformasi besar,” jelasnya.

Sinyal pelemahan ekonomi juga tampak dari data harga rumah baru yang stagnan pada April—melanjutkan tren tanpa pertumbuhan selama hampir dua tahun—dan penurunan tajam jumlah pinjaman bank baru bulan lalu.