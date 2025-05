Dipengaruhi Rilis Data Ekonomi AS, Wall Street Ditutup Menghijau

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Amerika Serikat menguat pada penutupan perdagangan Kamis (15/5/2025) seiring dengan anjloknya imbal hasil obligasi setelah rilis data ekonomi terbaru, memicu taruhan bahwa Federal Reserve akan memangkas suku bunga The Fed setidaknya dua kali tahun ini untuk mencegah resesi.

Melansir Bloomberg pada Jumat (16/5/2025), indeks S&P 500 naik 23,45 poin, atau 0,41%, hingga ditutup pada 5.916,93 poin, sementara Nasdaq 100 juga naik 0,08% atau 16,61 poin ke 21.335,82. Sementara itu, Dow Jones Industrial Average ditutup menguat 271,69 poin, atau 0,65%, pada 42.322,75.

Indeks S&P 500 naik untuk hari keempat berturut-turut. Meskipun naik, kehati-hatian masih mengintai di latar belakang setelah reli yang hebat memicu kekhawatiran tentang pasar yang terlalu panas, dengan pendulum berayun mendukung pembayar dividen defensif yang berkinerja buruk dalam sebulan terakhir.

Sebaliknya, sebagian besar teknologi besar jatuh. Meta Platforms Inc. merosot karena laporan berita bahwa mereka menunda peluncuran model AI andalan. Jatuh tempo yang lebih pendek menyebabkan kenaikan dalam Obligasi Pemerintah.

Harga yang dibayarkan kepada produsen AS secara tak terduga turun paling banyak dalam lima tahun terakhir, yang menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan menyerap sebagian dari dampak tarif yang lebih tinggi. Pertumbuhan penjualan eceran melambat secara signifikan.

Sementara itu, produksi pabrik menurun untuk pertama kalinya dalam enam bulan sementara manufaktur negara bagian New York kembali berkontraksi. Dan kepercayaan diri di antara para pembangun rumah merosot.

Jamie Cox di Harris Financial Group menilai bahwa data ekonomi AS itu tidak mengonfirmasi adanya stagflasi di AS. "Meskipun pertumbuhan melambat, disinflasi tetap utuh," katanya.

Saham kini diperdagangkan seolah-olah kekalahan bulan lalu tidak pernah terjadi. S&P 500 berjarak sekitar 4% dari titik tertinggi sepanjang masa, sementara Nasdaq 100 beralih dari pasar yang lesu kembali ke pasar yang menguat. Kenaikan ini terjadi karena ketegangan ekonomi antara AS dan China mereda dan Gedung Putih tampaknya melunakkan pendekatannya terhadap negosiasi perdagangan.

Manajer portofolio di Villere & Co., Lamar Villere, menilai bahwa dalam kondisi saat ini para investor mungkin benar-benar dapat fokus pada fundamental perusahaan untuk sementara waktu.

“Jika Anda memberi tahu saya sebulan yang lalu bahwa saham akan naik tahun ini ketika anak-anak saya menyelesaikan ujian mereka, saya akan menyebut Anda pembohong,” ujarnya soal pergerakan Wall Street belakangan.

Namun demikian, masih sedikit kejelasan tentang bagaimana pungutan yang ada dapat memengaruhi ekonomi AS atau lintasan perang dagang global yang akan terjadi dalam beberapa bulan mendatang.

Gubernur Fed Michael Barr mengatakan ekonomi berada pada posisi yang solid, tetapi memperingatkan gangguan rantai pasokan terkait tarif dapat menyebabkan pertumbuhan yang lebih rendah dan inflasi yang lebih tinggi.

Resesi tetap menjadi kemungkinan karena dampak tarif terus menghantam ekonomi global, menurut CEO JPMorgan Chase & Co. Jamie Dimon.

Dalam wawancara terpisah dengan Bloomberg Television, Presiden Apollo Global Management Inc. Jim Zelter menggambarkan jeda tarif dan de-eskalasi pemerintahan Trump baru-baru ini dengan China sebagai "poros politik makro."

"Anda akan mengatakan resesi meningkat dari 30% menjadi 70% atau 80%, sekarang mungkin di bawah 50%," katanya.