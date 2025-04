Penundaan Tarif AS Untungkan Posisi Tawar Indonesia

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Penundaaan tarif resiprokal selama 90 hari oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berpotensi memperkuat posisi tawar Indonesia terhadap AS.

Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menilai pemerintah Indonesia harus memanfaatkan momentum penundaan tarif ini untuk menyesuaikan kembali skema negosiasi.

“Penundaan [tarif tinggi] ini bisa dibaca sebagai jendela waktu untuk memperkuat posisi tawar, terutama dalam kerangka kerja sama perdagangan dan investasi yang lebih seimbang dengan AS,” kata Andry kepada Bisnis, Kamis (10/4/2025).

Menurut Andry, pemerintah harus bisa memanfaatkan situasi ini untuk mempercepat penyelesaian perjanjian perdagangan (trade agreement) yang sempat tertunda, termasuk strategi memperbesar impor dari AS.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga harus mendorong relaksasi hambatan non-tarif untuk produk ekspor unggulan dalam negeri serta harus tetap memperkuat diversifikasi pasar ekspor ke negara lain.

“Indonesia juga harus tetap memperkuat diversifikasi pasar ekspor dan investasi, mengingat ketidakpastian global masih sangat tinggi,” tuturnya.

Dihubungi terpisah, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan pemerintah memiliki waktu yang untuk menyusun strategi negosiasi dengan AS.

“Kita punya waktu lebih untuk menyusun strategi dan menata diri. Kita juga jadi paham bahwa AS tidak sekuat yang kita kira dan Trump tidak seberani yang kita duga,” kata Wijayanto kepada Bisnis.

Dia menyebut pemerintah harus siap dengan berbagai skenario pengenaan kebijakan tarif Trump. “Tetap tidak boleh kendor. Harus siap dengan berbagai skenario. Jangan maju terlalu awal, kita bisa overshooting,” tuturnya.

Menurutnya, setidaknya ada empat faktor yang membuat AS menunda kebijakan tarif tinggi ini. Salah satunya adalah terkait kesiapan teknis implementasi kebijakan tersebut. Terlebih, kata dia, menaikkan tarif dengan banyak variasi untuk 180 negara bukan sesuatu yang mudah.

Faktor kedua, kata dia, Trump mendapatkan protes dari pengusaha yang menjadi donor utamanya, lantaran nilai saham yang turun drastis.

Ketiga, kebijakan tarif meningkatkan risiko global, sehingga yield obilgas AS melejit. Serta, faktor keempat, Trump memberi kesempatan negosiasi untuk mendapatkan kesepakatan terbaik.