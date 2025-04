Angkasa Pura Sebut Arus Balik Penumpang Pesawat Dimulai Hari Ini

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) atau InJourney Airports memprediksi arus balik Lebaran 2025 akan dimulai hari ini atau H+1 Lebaran, Rabu (2/4/2025) di 37 bandara yang dikelolanya.

Direktur Utama InJourney Airports Faik Fahmi mengatakan periode arus balik dimulai hari ini dan seluruh37 bandara siap menyambut kedatangan penumpang pesawat. Dia memastikan kesiapan pada setiap titik keberangkatan dan kedatangan.

“Setelah arus mudik yang berjalan lancar, kini InJourney Airports memasuki periode arus balik. Kami memastikan kesiapan pada setiap titik layanan baik di area keberangkatan maupun kedatangan agar seluruh proses di bandara berjalan baik,” ujar Faik Fahmi.

Pada area keberangkatan penumpang pesawat, titik layanan yang menjadi fokus antara lain kelancaran akses kendaraan menuju terminal untuk mengantar penumpang. Dia mengatakan lalu lintas kendaraan di dalam bandara termasuk akses menuju terminal sangat penting.

InJourney telah melakukan peningkatan fasilitas di sejumlah bandara untuk ini, seperti di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali yang sudah dilakukan penambahan lajur jalan dan penambahan akses menuju gedung parkir, lalu penataan ulang infrastruktur toll gate dan pelebaran akses jalan di jalur toll gate untuk keluar-masuk bandara.

Fokus lainnya pada area keberangkatan adalah memastikan kelancaran proses check in. Seluruh infrastruktur dan fasilitas bandara untuk mendukung check in dipastikan siap, antara lain sistem informasi, mesin self check in dan mesin self baggage drop.

Sementara itu, pada area kedatangan, InJourney Airports bersama stakeholder lainnya seperti maskapai merencanakan dengan baik alur kedatangan mulai dari lokasi penempatan pesawat hingga penumpang meninggalkan bandara untuk menuju tempat tinggal.

“Perencanaan lokasi penempatan pesawat sangat penting untuk mendukung penanganan bagasi penumpang pesawat,” katanya.

Di sisi lain, berdasarkan Posko Pusat Angkutan Lebaran Kementerian Perhubungan hingga pukul 10.00 WIB, InJourney Airports mencatatkan jumlah penumpang sebanyak 40.717 jiwa dengan total 880 penerbangan di 37 bandara.

Berdasarkan data historis H+1 Lebaran 2024, jumlah penumpang mengalami tren peningkatan dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Pada H+1 Lebaran tahun lalu, jumlah penumpang tercatat sebesar 402.751 penumpang dan akan terus meningkat hingga H+4 Lebaran.