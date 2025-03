Puasa Hari Kedua, Harga Pangan Minggu (2/3): Beras, Minyakita Naik, Telur Ayam Turun Tipis

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Harga rata-rata beras hingga Minyakita masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) pada hari kedua puasa atau Ramadan 2025. Kendati demikian, harga rata-rata pangan seperti daging sapi murni dan telur ayam ras berada di bawah Harga Acuan Penjualan (HAP).

Melansir Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Minggu (2/3/2025) pukul 07.30 WIB, harga rata-rata premium dan medium masing-masing dibanderol Rp15.332 per kilogram dan Rp13.411 per kilogram di tingkat konsumen.

Rinciannya, harga beras premium paling mahal dibanderol Rp17.417 per kilogram di Sumatera Barat dan terendah di Sumatera Utara senilai Rp14.000 per kilogram.

Sementara itu, harga beras medium paling mahal terjadi di Sumatera Barat seharga Rp15.500 per kilogram dan terendah adalah Rp12.000 per kilogram di Sumateeran Selatan.

Kemudian, harga rata-rata beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog terpantau melandai di level Rp12.439 per kilogram.

Untuk harga minyak goreng, harga rata-rata minyak goreng kemasan dan minyak goreng curah masing-masing adalah Rp19.649 per liter dan Rp17.637 per liter. Di sisi lain, harga rata-rata Minyakita dibanderol Rp17.602 per liter di tingkat konsumen atau masih di atas HET Rp15.700 per liter.

Kemudian, harga rata-rata telur ayam ras melandai menjadi Rp29.465 per kilogram atau sedikit di bawah HAP nasional yang di level Rp30.000 per kilogram. Sama halnya dengan daging ayam ras, yang harga rata-ratanya adalah Rp36.200 per kilogram secara nasional atau di bawah HAP nasional Rp40.000 per kilogram.

Beralih ke harga rata-rata daging sapi murni di tingkat konsumen dipatok Rp134.641 per kilogram, harga daging kerbau segar lokal Rp140.000 per kilogram, dan harga daging impor kerbau beku Rp99.714 per kilogram secara nasional.

Jika menengok aneka cabai, harga rata-rata cabai merah keriting, cabai merah besar, dan cabai rawit merah masing-masing dibanderol Rp48.984 per kilogram, Rp47.449 per kilogram, Rp81.552 per kilogram.

Panel Harga Bapanas juga menunjukkan, harga rata-rata bawang merah dibanderol Rp35.890 per kilogram dan bawang putih bonggol adalah Rp42.919 per kilogram.

Panel Harga Bapanas mencatat, harga rata-rata gula konsumsi adalah Rp18.368 per kilogram, sementara harga rata-rata garam konsumsi adalah Rp11.400 per kilogram.

Harga rata-rata tepung terigu kemasan dan tepung terigu curah masing-masing dibanderol Rp12.453 per kilogram dan Rp9.425 per kilogram.

Sementara itu, harga rata-rata jagung pakan tingkat peternak adalah Rp5.882 per kilogram dan harga kedelai biji kering impor adalah Rp10.164 per kilogram.

Selanjutnya, harga rata-rata ikan kembung adalah Rp39.688 per kilogram, ikan tongkol Rp31.805 per kilogram, dan ikan bandeng seharga Rp31.701 per kilogram di tingkat konsumen.