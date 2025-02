Kebijakan Tarif Trump Turut Sasar E-Commerce China, Temu Cs. Terancam

Tarif perdagangan baru yang dikeluarkan Presiden AS Donald Trump terhadap China, Kanada, dan Meksiko mencakup kebijakan yang menentang e-commerce.

Bisnis.com, JAKARTA - Tarif perdagangan baru yang dikeluarkan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, terhadap China, Kanada, dan Meksiko mencakup kebijakan yang menentang e-commerce.

Kebijakan Trump tersebut memiliki rencana yang jelas untuk menghilangkan pengecualian tarif yang sudah lama berlaku untuk paket-paket senilai kurang dari US$800.

Melansir Bloomberg pada Senin (3/1/2025), perintah eksekutif Trump yang mengatur pungutan sebesar 25% di Kanada dan Meksiko – ditambah bea masuk 10% di China – menetapkan bahwa pengecualian “de minimis” untuk paket kecil tidak lagi berlaku.

Berdasarkan pengecualian ini, produk-produk di bawah jumlah dolar tersebut dapat masuk ke AS tanpa tarif – suatu keuntungan bagi platform e-commerce China yang seringkali mengirimkan barang-barang yang lebih murah langsung ke konsumen di AS.

Cakupan keseluruhan dari perubahan de minimis ini – apakah hanya berlaku pada tarif baru yang dikeluarkan pada hari Sabtu atau pada pungutan perdagangan lama yang sudah ada – masih belum jelas. Juru bicara Gedung Putih tidak menanggapi pertanyaan mengenai jangkauannya.

Namun, para pengacara perdagangan mengatakan pernyataan Trump yang menindak pengecualian de minimis dapat diterapkan secara luas, bahkan terhadap bea masuk yang sudah ada terhadap China, Kanada, dan Meksiko.

Terlepas dari itu, dampak perubahan ini akan paling besar terjadi di China, yang berdampak pada pengecer termasuk Alibaba, JD.com Inc., Temu dari PDD Holdings Inc., dan Shein yang fokus pada fesyen.

Pembeli dan perusahaan Amerika mengimpor kiriman senilai US$48 miliar dari seluruh dunia melalui celah tersebut dalam sembilan bulan pertama tahun lalu, menurut perkiraan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS.

Adapun, Alibaba, JD, Shein dan Temu tidak segera menanggapi permintaan komentar terkait kebijakan tarif tersebut.

Celah de minimis yang menganga telah memberikan keuntungan besar bagi perusahaan-perusahaan e-commerce yang terkait dengan China dibandingkan pengecer fisik dan pengecer online seperti Amazon.com Inc.

Temu khususnya meledak di AS dengan menawarkan diskon besar pada berbagai produk bagi orang-orang yang bersedia menunggu sekitar seminggu untuk pengiriman.

Temu – yang diperkirakan EMarketer Inc. akan menjual produk senilai US$30 miliar kepada pembeli AS tahun ini – menjadi alternatif bagi Amazon serta jaringan ritel seperti Hobby Lobby, Party City, dan toko dolar.

Pembeli menunjukkan bahwa mereka bersedia menunggu pengiriman dengan imbalan diskon. Hal ini bertentangan dengan model pengiriman cepat Amazon.

Dengan mengirimkan pesanan individu langsung ke pelanggan dari China, mereka menghindari tarif melalui pengecualian de minimis. Jaringan ritel besar yang membeli persediaan grosir yang diimpor dengan kapal umumnya membebankan biaya tarif kepada pelanggan.

Seorang pejabat senior pemerintah yang memberikan pengarahan kepada wartawan mengenai tarif baru berusaha untuk membenarkan penghentian pengecualian tersebut.

Dia mengatakan bahwa AS kehilangan sejumlah besar pendapatan tarif dan bahwa celah untuk paket bernilai lebih kecil juga menghambat kemampuan pejabat bea cukai AS untuk menangkap pergerakan fentanil ke dalam negeri. Pejabat tersebut tidak merinci ruang lingkup perubahan tersebut.

Anggota parlemen telah memperingatkan bahwa jalur de minimis memudahkan fentanil dan bahan kimia prekursor yang digunakan untuk membuat obat mematikan tersebut untuk menghindari bea cukai dan memasuki AS tanpa terdeteksi.

Celah Besar

Pengiriman bernilai lebih kecil menyumbang lebih dari sepersepuluh ekspor China ke AS, menurut penelitian dari ekonom di Nomura Holdings Inc.

Total volume pengiriman barang de minimis ke AS mencapai 1,4 miliar paket pada tahun fiskal 2024, menurut Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS, sekitar dua kali lipat jumlah pada tahun 2022. Pengecer online berdiskon seperti Temu dan Shein berkontribusi signifikan terhadap lonjakan volume.

Merasakan perubahan tersebut, Temu telah mengirimkan lebih banyak persediaan dalam jumlah besar ke AS dan membayar tarif untuk menyimpannya di gudang dekat kota-kota besar untuk mempersempit waktu pengiriman.

Pergeseran tersebut akan membantu mengurangi dampak perubahan de minimis, namun tetap akan memberi tekanan pada model diskonnya.

Profesor Yale University Jackson School of Global Affairs Amit Khandelwal mengatakan dalam sebuah pernyataan melalui email bahwa pengiriman de minimis relatif lebih penting bagi konsumen berpenghasilan rendah dan penghapusan pengecualian itu akan lebih merugikan pembeli.

Tarif baru Trump akan mulai berlaku pada pukul 12:01 waktu New York pada Selasa (4/2/2025) dan merupakan upaya untuk menghukum Kanada, Meksiko, dan China atas apa yang menurut presiden AS merupakan kegagalan dalam menindak aliran fentanil dan imigran ilegal melintasi perbatasan AS.