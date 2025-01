Baru Menjabat, Donald Trump Langsung Umumkan Darurat Energi di AS

Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat tengah menghadapi kondisi darurat energi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan bahwa AS tengah menghadapi kondisi darurat energi nasional. Hal tersebut disampaikan Trump dalam pidato perdananya usai resmi dilantik pada Senin (20/1/2025).

Dalam pidatonya, Trump mengatakan bahwa penetapan keadaan darurat energi dilakukan demi meningkatkan produksi minyak dan gas (migas) serta menurunkan biaya di tingkat konsumen.

Dia mengaku bakal mengerahkan jajaran kabinetnya untuk mengatasi inflasi yang telah menembus rekor dan menurunkan biaya bagi konsumen.

Menurutnya, inflasi hingga mencatatkan rekor ini terjadi akibat besarnya pengeluaran dan kenaikan harga energi.

"Saya akan mengarahkan semua anggota kabinet saya dengan kekuatan besar yang mereka miliki untuk mengalahkan inflasi yang memecahkan rekor dan dengan cepat menurunkan biaya dan harga. Krisis inflasi disebabkan oleh pengeluaran besar-besaran dan kenaikan harga energi dan itulah sebabnya hari ini saya juga akan mengumumkan keadaan darurat energi nasional. Kita akan terus berusaha," ujar Trump dalam pidato perdananya sebagai Presiden AS di Gedung US Capitol, Senin (20/1/2025).

Melansir Reuters, Senin (20/2025), Pernyataan darurat tersebut hanyalah salah satu dari banyak tindakan yang diharapkan akan diambil Trump pada hari pertamanya menjabat dan dalam beberapa hari mendatang untuk mendukung industri minyak, gas, dan listrik AS serta menghentikan upaya mantan Presiden Joe Biden untuk mempercepat industri kendaraan listrik.

"Amerika akan menjadi negara manufaktur sekali lagi, dan kami memiliki sesuatu yang tidak akan pernah dimiliki oleh negara manufaktur lain, jumlah minyak dan gas terbesar dari negara mana pun di Bumi, dan kami akan menggunakannya. Kami akan mengebor, sayang, mengebor," ucap Trump.

Adapun, Presiden ke-46 AS, Joe Biden pada awal jabatannya berjanji untuk menghentikan penggunaan bahan bakar fosil di AS, tetapi produksi minyak dan gas AS mencapai rekor tertinggi di bawah pengawasannya karena para pengebor mengejar harga tinggi setelah sanksi terhadap Rusia setelah invasinya ke Ukraina pada 2022.

Trump mengatakan AS tengah terlibat dalam perlombaan senjata kecerdasan buatan dengan China dan negara-negara lain, yang menjadikan kebutuhan daya industri yang besar sebagai prioritas nasional.

Permintaan daya pusat data AS dapat meningkat hampir tiga kali lipat dalam tiga tahun ke depan, dan mengonsumsi sebanyak 12% listrik negara tersebut berdasarkan permintaan dari AI dan teknologi lainnya, menurut proyeksi Departemen Energi.

Pemerintahan Trump pertama telah mempertimbangkan untuk menggunakan kewenangan darurat berdasarkan Undang-Undang Tenaga Listrik Federal untuk mencoba melaksanakan janji menyelamatkan industri batu bara, tetapi tidak pernah terlaksana.

Kali ini, ia dapat menggunakan kewenangan darurat untuk melonggarkan pembatasan lingkungan pada pembangkit listrik, mempercepat pembangunan pembangkit baru, mempermudah perizinan untuk proyek transmisi, dan membuka lahan federal untuk pusat data baru.

Trump juga mengatakan AS akan mencabut apa yang disebutnya sebagai mandat kendaraan listrik, dengan mengatakan hal itu akan menyelamatkan industri otomotif AS.

Gedung Putihnya mengatakan dalam sebuah dokumen bahwa kebijakan Trump akan "mengakhiri penyewaan untuk ladang angin besar-besaran," dan menutup pintu terhadap "kebijakan ekstremisme iklim." Dikatakan bahwa ia akan menarik AS dari perjanjian iklim Paris, sebuah langkah yang diambil Trump dalam masa jabatan pertamanya.

"Tema umum sebenarnya adalah melepaskan energi Amerika yang terjangkau dan andal, karena energi meresap ke setiap bagian ekonomi kita, itu juga merupakan kunci untuk memulihkan keamanan nasional dan mengerahkan dominasi energi Amerika di seluruh dunia," kata seorang pejabat Trump sebelumnya pada Senin (20/1/2025) seperti dikutip dari Reuters.

Mike Sommers, kepala kelompok lobi American Petroleum Institute, mengatakan kepada wartawan minggu lalu bahwa ia akan menyambut baik perintah pemerintahan Trump tentang energi, tetapi berharap bahwa Kongres, di mana rekan-rekan Republik Trump memiliki mayoritas, akan meloloskan undang-undang untuk membuka pengeboran.

Sam Sankar, wakil presiden senior untuk program di Earthjustice, sebuah kelompok nirlaba yang bersiap untuk melawan kebijakan Trump di pengadilan, mengatakan deklarasi darurat energi dalam periode non-perang jarang terjadi dan belum teruji, yang menciptakan potensi kerentanan hukum.

Ekspor Energi

Dalam pidatonya, Trump juga menyatakan bahwa AS bakal fokus mengisi penuh kembali cadangan strategis energi mereka. Tidak hanya itu, dia juga menargetkan AS dapat mengekspor energi ke seluruh dunia.

"Kita memiliki sesuatu yang tidak akan pernah dimiliki oleh negara manufaktur lain, yaitu jumlah minyak dan gas terbesar di dunia dan kita akan menggunakannya. Saya akan menggunakannya untuk menurunkan harga dan mengisi cadangan strategis kita hingga penuh dan mengekspor energi Amerika ke seluruh dunia. Kita akan menjadi negara kaya lagi dari 'emas' cair di bawah kaki kita untuk mewujudkannya," ujar Trump.

Trump juga menargetkan untuk menandatangani perintah lain yang ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya alam di Alaska hingga mencabut beberapa inisiatif kendaraan listrik yang sempat digaungkan Biden.