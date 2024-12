Inflasi AS Sesuai Ekspektasi, Begini Nasib Rencana Pemangkasan Suku Bunga The Fed

Data inflasi terbaru AS kemungkinan akan membuat The Fed lebih berhati-hati terhadap laju pemotongan suku bunga di masa mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA - Data inflasi Amerika Serikat (AS) kemungkinan akan membuat bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed), lebih berhati-hati tentang laju pemotongan suku bunga.

Investor masih berharap bank sentral AS memangkas biaya pinjaman sebesar seperempat poin persentase atau 25 basis poin pekan depan setelah laporan baru menunjukkan inflasi naik pada November sesuai dengan ekspektasi.

Namun, tekanan harga yang terus-menerus juga telah menggarisbawahi kekhawatiran bahwa kemajuan menuju target 2% bank sentral AS mungkin terhenti.

Kekhawatiran tersebut dapat mendorong pejabat untuk mengendalikan jumlah pemotongan suku bunga yang mereka antisipasi pada 2025 sambil menunggu konfirmasi lebih lanjut bahwa inflasi berada di jalur yang tepat untuk mencapai tujuan mereka. Para pembuat kebijakan akan merilis prakiraan dan proyeksi suku bunga baru pada akhir pertemuan mereka pada tanggal 17-18 Desember di Washington.

“Saya pikir mereka dapat dengan aman melanjutkan dan melakukan pemotongan 25 basis poin pada bulan Desember. Pasar siap untuk itu,” kata Loretta Mester, mantan presiden Cleveland Fed dikutip dari Bloomberg, Kamis (12/12/2024).

“Namun, mereka harus memikirkan kembali tentang tahun depan, karena tampaknya sekarang kemajuan inflasi telah sedikit terhenti.”

Baru tiga bulan lalu, The Fed memulai siklus pemotongannya dengan langkah agresif setengah poin persentase atau 50 basis poin. Pemangkasan itu didorong oleh meningkatnya kekhawatiran bahwa pasar tenaga kerja AS yang mendingin mendekati titik kritis yang berbahaya.

Pemotongan minggu depan akan menjadi penurunan ketiga berturut-turut The Fed dan menurunkan suku bunga dana federal ke kisaran 4,25% hingga 4,5%, satu poin persentase penuh di bawah posisi awal September.

Itu masih jauh di atas estimasi median 2,9% yang diajukan oleh para pembuat kebijakan pada bulan September untuk menentukan di mana mereka melihat suku bunga akhirnya stabil. Mereka hanya tidak terburu-buru untuk mencapainya.

Hal tersebut karena sejak September, inflasi telah bergerak turun lebih lambat dari yang diharapkan dan pasar tenaga kerja belum melemah sebanyak yang ditakutkan. Para pejabat, termasuk Ketua Jerome Powell, telah menanggapi dengan memberi sinyal bahwa mereka siap meluangkan waktu untuk menurunkan biaya pinjaman.

Jika para pembuat kebijakan membiarkan proyeksi mereka dari bulan September tidak berubah, Fed akan melakukan empat kali pemangkasan suku bunga pada 2025, setelah pengurangan pada bulan Desember.

Namun, banyak analis memperkirakan angka 2025 akan turun karena meningkatnya kekhawatiran atas kekakuan inflasi, terutama jika komite menindaklanjuti dengan pemotongan suku bunga minggu depan.

"Para pesimis yang menginginkan pemotongan suku bunga akan membayarnya dengan jalur yang lebih tinggi" dalam perkiraan. Kita akan mendapatkan pemotongan, tetapi jalur ke depannya akan menjadi jalur yang jauh lebih dangkal," kata penasihat ekonomi senior di Brean Capital LLC., Conrad DeQuadros.

Investor, berdasarkan harga pada dana berjangka Fed, memperkirakan pemangkasan pada bulan Desember diikuti oleh dua hingga tiga pemangkasan tambahan tahun depan.

Julia Coronado, pendiri MacroPolicy Perspectives dan mantan ekonom Fed, setuju bahwa beberapa pejabat dapat mengurangi jumlah pemangkasan yang mereka lihat pada tahun 2025.

"Masuk akal jika mereka mungkin memiliki lebih sedikit pelonggaran pada garis dasar mereka daripada pada bulan September," kata Coronado. "Dan kemudian pertanyaannya menjadi, 'baiklah, tetapi bagaimana dengan waktunya?'"

Data yang Lebih Kuat

Data November yang dirilis pada hari Rabu oleh Biro Statistik Tenaga Kerja AS menunjukkan inflasi inti konsumen, yang tidak termasuk biaya makanan dan energi yang fluktuatif, naik sebesar 0,3% secara month to month (mtm) untuk bulan keempat berturut-turut. Sementara itu, inflasi inti naik 3,3% secara year on year (yoy).

Biaya tempat tinggal, sumber inflasi yang membandel, mendingin dari bulan sebelumnya. Namun, harga barang tidak termasuk makanan dan energi, area yang biayanya telah turun, naik 0,3%, tertinggi sejak Mei 2023.

Para pedagang bereaksi dengan meningkatkan kemungkinan 90% The Fed akan memangkas suku bunga minggu depan, meningkatkan peluang tersebut dari sekitar 80% sebelum rilis inflasi.

“Desember tampaknya sudah dekat sekarang, dan Fed bukanlah salah satu bank sentral yang suka mengejutkan pasar,” kata James Athey, seorang manajer portofolio di Marlborough Investment Management.

Obligasi pemerintah AS jangka pendek awalnya menguat tajam sebelum akhirnya mengurangi relinya pada hari itu. Para investor obligasi mulai bersemangat pada minggu ini mengingat data pekerjaan pada hari Jumat untuk bulan November beragam dan membuat satu pemangkasan lagi dari Fed tahun ini tampak lebih mungkin terjadi.

Data inflasi yang lebih kuat juga dapat menambah pertanyaan tentang apakah suku bunga netral — tingkat biaya pinjaman yang tidak memperlambat atau merangsang ekonomi — sekarang lebih tinggi.

Jika tingkat netral sekarang lebih tinggi, itu akan menunjukkan bahwa suku bunga tidak memberikan tekanan ke bawah yang besar pada ekonomi seperti yang diperkirakan sebelumnya.

Para pejabat tidak ingin suku bunga menjadi sangat ketat sehingga menyebabkan kerusakan pada pasar tenaga kerja, tetapi mereka juga tidak ingin memotong terlalu cepat sehingga berisiko bergerak di bawah netral dan memicu kembali inflasi.

"Kita mampu bersikap sedikit lebih berhati-hati saat kita mencoba menemukan netralitas," kata Powell minggu lalu.