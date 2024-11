Pertumbuhan Ekonomi AS Capai 2,8% pada Kuartal III/2024

Belanja konsumen sebagai komponen utama pertumbuhan ekonomi AS tercatat naik 3,5% pada kuartal III/2024, menjadi pertumbuhan tertinggi tahun ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonomi AS tumbuh pesat pada kuartal III/2024 yang sebagian besar didorong oleh peningkatan belanja konsumen dan investasi bisnis yang stabil.

Berdasarkan data dari Biro Analisis Ekonomi AS yang dikutip dari Bloomberg pada Kamis (28/11/2024), produk domestik bruto (PDB) AS meningkat 2,8% (year on year/YoY) pada kuartal ketiga. Mesin pertumbuhan utama ekonomi, yakni belanja konsumen, naik 3,5% atau menjadi yang tertinggi tahun ini.

Meskipun masih kuat, pengeluaran rumah tangga direvisi sedikit lebih rendah dari pembacaan awal, yang mencerminkan pengeluaran yang sedikit kurang kuat untuk barang dagangan. Pada saat yang sama, investasi bisnis dalam penelitian dan pengembangan direvisi lebih tinggi.

Laporan PDB menunjukkan ketahanan ekspansi ekonomi yang telah diuji oleh tekanan harga yang terus berlanjut, biaya pinjaman yang tinggi, dan ketidakpastian politik. Meski laju inflasi telah mendatar baru-baru ini, Federal Reserve telah mulai menurunkan suku bunga.

Dengan Donald Trump yang memastikan kembalinya dia ke Gedung Putih, bisnis dan konsumen Amerika sekarang menunggu peluncuran agenda ekonominya tahun depan.

Pengukur utama aktivitas ekonomi pemerintah lainnya, gross domestic income (GDI) naik 2,2%, setelah kecepatan tahunan 2% yang direvisi pada kuartal III/2024. Data GDI mengukur pendapatan yang dihasilkan dan biaya yang dikeluarkan dari produksi barang dan jasa yang sama.

Rata-rata dari dua ukuran pertumbuhan pada kuartal ketiga adalah 2,5%. Data GDI mencakup angka-angka tentang laba perusahaan. Laba setelah pajak sedikit berubah. Laba sebagai bagian dari nilai tambah bruto untuk perusahaan non-keuangan, ukuran margin laba agregat, naik tipis menjadi 15,6% pada kuartal lalu dari 15,5% pada periode tiga bulan sebelumnya.

Kemenangan Trump telah menambah bahan bakar bagi kenaikan harga saham baru-baru ini, sebagian karena banyak pedagang percaya agenda ekonominya akan terus meningkatkan laba perusahaan. Trump telah berjanji untuk memangkas pajak perusahaan serta mengenakan tarif yang tinggi terhadap pengiriman barang dari China, selain menugaskan para eksekutif Wall Street untuk memimpin departemen Keuangan dan Perdagangan.

Inflasi

Indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi atau personal consumption expenditures (PCE) naik pada tingkat tahunan 1,5% yang tidak direvisi pada kuartal III/2024. Indeks PCE inti, yang tidak termasuk makanan dan energi, naik 2,1%, dibandingkan estimasi 2,2% sebelumnya.

Para ekonom menantikan rilis data PCE bulanan, yang akan dirilis pagi ini. Saat ini diproyeksikan akan menunjukkan metrik, tidak termasuk makanan dan energi, naik 2,8% pada bulan Oktober dari tahun lalu. Laporan bulanan juga diharapkan menunjukkan permintaan rumah tangga yang tangguh pada awal kuartal keempat.

Klaim Pengangguran

Data terpisah dari Departemen Tenaga Kerja menunjukkan klaim pengangguran tidak banyak berubah pada level terendah dalam sejarah. Namun, aplikasi berkelanjutan, proksi untuk jumlah orang yang menerima tunjangan, naik ke level tertinggi sejak 2021.

Data tersebut menunjukkan mereka yang menganggur mengalami kesulitan mencari pekerjaan lain. Data PDB yang direvisi menunjukkan pertumbuhan kuartal ketiga tertahan oleh angka perdagangan yang tidak stabil, yang menunjukkan ekspor neto berkurang 0,57 poin persentase. Persediaan juga berkurang 0,11 poin persentase.

Data pemerintah lainnya yang keluar pada Rabu (27/11/2024) waktu setempat menunjukkan defisit perdagangan barang dagangan menyempit pada bulan Oktober menjadi US$99,1 miliar dari level tertinggi lebih dari dua tahun. Para ekonom melihat bisnis menimbun impor untuk mengantisipasi tarif baru tahun depan.

Menurut laporan PDB, ukuran tren pertumbuhan mendasar yang disukai oleh para ekonom yang menggabungkan belanja konsumen dan investasi bisnis, dikenal sebagai penjualan akhir kepada pembeli domestik swasta, naik 3,2%, tertinggi tahun ini. Selanjutnya, belanja pemerintah naik 5% per tahun, dibantu oleh kenaikan tahunan hampir 14% dalam pengeluaran pertahanan nasional.

Investasi tetap nonperumahan naik 3,8% per tahun, paling lambat tahun ini dan terseret turun oleh pengeluaran untuk struktur. Namun, pengeluaran bisnis untuk peralatan naik pada tingkat 10,6% yang solid—tertinggi dalam lebih dari setahun. Itu termasuk peningkatan tahunan 39% dalam pengeluaran untuk komputer dan peralatan periferal, kenaikan terbesar sejak 2020.

Pengiriman barang modal inti nonpertahanan bulan Oktober, yang tidak termasuk pesawat terbang dan merupakan proksi untuk investasi bisnis dalam peralatan, naik 0,2%, data terpisah yang keluar hari Rabu menunjukkan. Itu adalah kenaikan pertama sejak April. Pesanan untuk semua barang tahan lama naik pada kecepatan yang sama.