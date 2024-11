Tiket Kereta Api Nataru Masih Tersedia, Keberangkatan hingga 5 Januari 2025

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia Daop 1 Jakarta masih menyediakan tiket kereta api di momen liburan Natal dan Tahun Baru 2024/2024 dengan tanggal keberangkatan hingga 5 Januari 2025.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko mengatakan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta telah membuka penjualan tiket kereta api untuk periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 yang berlangsung dari 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025.

Saat ini total tiket yang masih tersedia sebanyak 579.999 kursi dengan tiket terjual hingga 25 November 2024: 159.411 tiket atau sebesar 27,5% dari total tiket yang disediakan.

“Rata-rata operasional: 58 Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) per hari dengan rincian Stasiun Gambir yaitu 28 KAJJ per hari dan Stasiun Pasar Senen yaitu 30 KAJJ per hari,” kata Ixfan dalam keterangan resmi.

Adapun tanggal keberangkatan favorit dengan penjualan di atas 60% adalah pada 20-25 Desember 2024.

Cara pemesanan tiket KA Jarak Jauh edisi Nataru 2024/2025 dapat melalui aplikasi KAI, website dan channel resmi KAI lainnya.

Ixfan mengimbau beberapa hal penting yang harus diperhatikan untuk calon penumpang, yaitu:

- Teliti dalam memasukkan data diri, rute, dan tanggal keberangkatan.

- Rencanakan perjalanan dengan baik, termasuk waktu keberangkatan menuju stasiun.

- Manfaatkan sistem antrean yang tersedia di aplikasi Access by KAI dan website kai.id untuk mempermudah pembelian tiket, khususnya di masa peak season.

Ixfan mengklaim KAI terus mengembangkan teknologi terkini untuk meningkatkan pelayanan dan menjaga keamanan data pelanggan. Adapun sistem antrean online membantu calon penumpang mendapatkan kepastian layanan saat pemesanan tiket di periode sibuk.