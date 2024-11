Menilik Potensi Dampak Hasil Pilpres AS, dari Pajak hingga Defisit Anggaran

Siapa pun pemenang Pilpres AS, Donald Trump atau Kamala Harris, memiliki efek ekonomi yang luas bagi Negeri Paman Sam, dari pajak hingga perdagangan bilateral.

Bisnis.com, JAKARTA - Pilpres AS pada 5 November 2024 memiliki konsekuensi ekonomi yang luas, mulai dari bagaimana masyarakat Amerika dikenai pajak hingga bagaimana negara tersebut berdagang dengan negara lain di dunia.

Dikutip dari Bloomberg pada Senin (4/11/2024), Kamala Harris dari Partai Demokrat dan Donald Trump dari Partai Republik menyajikan visi kebijakan yang sangat berbeda yang juga akan membentuk aliran imigran ke pasar tenaga kerja dan meningkatkan pasokan energi yang menggerakkan industri.

Perbedaan tersebut akan mempengaruhi harga yang dibayar konsumen untuk barang sehari-hari dan biaya pinjaman yang dihadapi rumah tangga dan dunia usaha atas utangnya.

Banyak hal akan bergantung tidak hanya pada siapa yang memenangkan Gedung Putih tetapi juga pada partai mana yang mengendalikan Kongres. Hal ini khususnya berlaku untuk proposal perpajakan, yang harus disetujui oleh anggota parlemen. Meski begitu, presiden mempunyai kewenangan independen untuk mengambil tindakan menyeluruh, khususnya dalam bidang perdagangan dan imigrasi.

Berikut lima dampak ekonomi paling signifikan dari hasil pilpres AS:

Pajak

Trump telah menempatkan penurunan pajak penghasilan sebagai prioritas utama dalam kampanyenya. Dia berjanji untuk memperpanjang pemotongan pajak yang disahkan pada masa jabatan pertamanya – jika tidak, akan berakhir pada akhir tahun depan – dan juga mengurangi pajak penghasilan perusahaan.

Dalam kampanyenya, dia menerima ide-ide tambahan untuk pemotongan pajak, termasuk mengakhiri pengenaan pajak atas tip, upah lembur, dan tunjangan Jaminan Sosial. Dia mengklaim hilangnya pendapatan sebagian akan diimbangi dengan tarif baru atas barang-barang impor.

Sementara itu, Harris hanya berkomitmen untuk memperpanjang pemotongan pajak Trump pada tahun 2017 bagi mereka yang berpenghasilan kurang dari US$400.000 dan mengatakan dia akan membatalkan pemotongan pajak yang sudah habis masa berlakunya bagi orang-orang terkaya Amerika.

Harris telah berjanji untuk menaikkan tarif pajak penghasilan badan dan mengenakan pajak minimum bagi para miliarder. Dia akan memperluas kredit pajak anak untuk keluarga dan menawarkan keringanan untuk usaha kecil.

Berakhirnya pemotongan pajak tahun 2017 kemungkinan akan memaksa tindakan undang-undang perpajakan tahun depan. Tidak ada pihak yang mau mengambil tanggung jawab atas kenaikan pajak pada kelas menengah, sehingga kebijakan pajak akan mendominasi Kongres pada sesi berikutnya.

Susunan anggota Kongres akan sangat penting dalam menentukan hasilnya. Kemenangan pemilu di mana partai yang sama memenangkan kendali atas kursi kepresidenan, Senat dan DPR akan membuka jalan bagi rencana partisan. Namun pemerintahan yang terpecah akan memaksa tercapainya kesepakatan yang dinegosiasikan.

Perdagangan

Potensi guncangan terbesar terhadap bisnis akan datang dari rencana Trump yang menaikkan tarif secara tajam untuk memaksa produsen memindahkan produksinya ke AS. Partai Republik telah menyerukan tarif minimum antara 10% hingga 20% untuk semua barang impor, dan naik menjadi 60% atau lebih tinggi untuk impor dari China.

Bloomberg Economics memproyeksikan versi maksimal dari rencana tersebut, dengan tarif keseluruhan sebesar 20%, akan menurunkan PDB AS sebesar 0,8% dan menambah inflasi sebesar 4,3% pada tahun 2028 jika China sendiri yang melakukan tindakan balasan. Jika negara-negara lain juga membalas, pukulan terhadap pertumbuhan akan lebih besar, menurunkan PDB AS sebesar 1,3%, namun hanya akan menambah inflasi sebesar 0,5% karena melemahnya perekonomian AS.

Harris telah mengisyaratkan kesinambungan yang luas dengan kebijakan perdagangan pemerintahan Biden dan juga memperingatkan bahwa usulan Trump akan sama dengan “pajak penjualan nasional” terhadap konsumen.

Kedua kandidat mengatakan mereka akan memblokir usulan pengambilalihan Amerika Serikat Steel Corp oleh Jepang, yang menandakan konsensus mengenai sikap hawkish terhadap investasi asing di sektor-sektor sensitif. Presiden mempunyai wewenang unilateral yang cukup besar untuk bertindak dalam kebijakan perdagangan.

Energi

Trump telah berjanji untuk mengurangi peraturan produksi minyak, gas alam dan batu bara dan menyediakan lebih banyak lahan federal untuk produksi bahan bakar fosil, dengan alasan bahwa hal itu akan menurunkan biaya.

Mantan presiden tersebut juga mengatakan dia akan “menghentikan” kebijakan pemerintahan Biden yang menawarkan subsidi untuk meningkatkan produksi energi ramah lingkungan.

Adapun, Harris condong pada transisi energi ramah lingkungan. Wakil presiden telah berjanji untuk menurunkan biaya energi rumah tangga namun agendanya berkomitmen untuk mengatasi krisis iklim melalui energi bersih dan melindungi lahan publik.

Defisit

Analis mengatakan kedua calon berpotensi membuat defisit anggaran AS meningkat, namun lonjakan tersebut akan menjadi dua kali lebih besar di bawah pemerintahan Trump. Defisit yang lebih besar biasanya berarti suku bunga dan biaya pinjaman yang lebih tinggi, baik bagi rumah tangga maupun dunia usaha.

Rencana kampanye Harris akan meningkatkan defisit sebanyak $3,95 triliun secara kumulatif selama satu dekade, sementara rencana Trump akan meningkatkan defisit sebanyak $7,75 triliun, menurut perkiraan Committee for a Responsible Federal Budget, sebuah kelompok pengawas fiskal non-partisan.

Sejauh ini, investor tampak optimis terhadap prospek kebijakan fiskal AS, terlepas dari siapa yang menang. Minat untuk membeli obligasi Treasury tetap bertahan bahkan ketika defisit tahunan AS untuk tahun fiskal yang berakhir pada tanggal 30 September naik menjadi $1,83 triliun dari $1,7 triliun pada tahun sebelumnya.

Namun, beberapa analis memperingatkan bahwa lintasan fiskal yang tidak berkelanjutan berisiko memicu volatilitas pasar. Utang AS sudah ditetapkan mencapai 99% PDB tahun ini.

Bloomberg Economics memperkirakan pemotongan pajak yang dilakukan Trump dapat mencapai 116% pada tahun 2028, dan bahkan berdasarkan usulan Harris yang lebih konservatif, pemotongan pajak tersebut akan meningkat menjadi 109%.

Pemerintahan yang terpecah, di mana partai oposisi mengendalikan setidaknya satu kamar di Kongres, dapat mengendalikan defisit karena Kongres harus menyetujui pengeluaran dan pajak.

Imigrasi

Trump telah menjanjikan deportasi terbesar terhadap migran tidak sah dalam sejarah, sebuah langkah yang akan segera berdampak pada sektor-sektor seperti konstruksi, perhotelan, dan ritel yang sangat bergantung pada imigran – baik yang berstatus legal maupun ilegal di negara tersebut.

Para ekonom mengatakan langkah seperti itu akan mengejutkan pasar tenaga kerja, mengganggu dunia usaha dan menghabiskan biaya miliaran dolar untuk melaksanakannya.

Sebaliknya, Harris akan mengambil langkah yang lebih sederhana. Dia berjanji untuk menerapkan kembali undang-undang yang melarang penyeberangan perbatasan ilegal, sebuah kebijakan yang memerlukan dukungan bipartisan jika Kongres terpecah setelah pemilu. Presiden mempunyai kekuasaan yang luas dalam bidang imigrasi.