Garuda Indonesia Resmi Layani Penerbangan dari Halim Perdanakusuma

Bisnis.com, JAKARTA - Maskapai penerbangan PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) resmi melakukan penerbangan perdana melalui Bandara Internasional Halim Perdanakusuma ke tiga kota, Jumat (1/11/2024).

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, pembukaan penerbangan dari HLP menuju tiga kota yaitu Medan (KNO), Padang (PDG) dan Surabaya (SUB) telah melalui riset internal. Irfan mengatakan, awalnya pihaknya membutuhkan lima sampai enam slot penerbangan, tetapi yang tersedia hanya tiga slot.

“Garuda sekarang mengikuti maunya penumpang. Ada empat armada yang operasionalnya ditambah dari Cengkareng,” kata Irfan di Bandara Halim Perdanakusuma, Jumat (1/11/2024).

Penerbangan tersebut menggunakan pesawat narrow body tipe B737-800 yang memiliki kapasitas hingga 162 kursi. Pada penerbangan perdananya, pesawat rute HLP-SUB telah terisi sekitar 157 kursi, sementara untuk penerbangan HLP - PDG masih akan dijadwalkan nanti malam.

“[Penerbangan] Padang itu tadi hampir 93% [okupansinya],” kata Irfan.

Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya, Garuda akan melayani rute Bandara Halim Perdanakusuma (HLP) menuju Bandara Internasional Kualanamu (KNO) pergi-pulang setiap hari dengan jadwal penerbangan satu kali sehari. Lalu, Jakarta-Medan pukul 06.15 WIB, sedangkan Medan-Jakarta 09.40 WIB.

Harga tiket pesawat dibanderol berdasarkan kelas. Untuk kelas ekonomi harga tiket mulai dari Rp1,3 juta, serta kelas bisnis dibanderol seharga Rp3,1 juta per pax.

Kemudian untuk rute HLP menuju Bandara Padang (PDG) dibanderol dengan harga kelas ekonomi mulai dari Rp970.000 per pax, sedangkan kelas bisnis di harga Rp2,4 jutaan per tiket. Penerbangan tersedia setiap hari dengan rute HLP-PDG pukul 17.45 WIB dan PDG-HLP pada 17.15 WIB.

Terakhir rute HLP menuju Bandara Internasional Juanda (SUB) yang tersedia setiap hari. Penerbangan HLP-SUB dijadwalkan pada 13.10 WIB, sementara rute sebaliknya SUB-HLP pada pukul 15.30 WIB. Harga per pax untuk kelas ekonomi yaitu mulai dari Rp860.000, sedangkan untuk kelas bisnis di posisi Rp2 jutaan per pax.