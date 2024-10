Krisis Keuangan, Boeing Bakal Jual Saham US$19 Miliar

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Produsen pesawat asal Amerika Serikat, Boeing Co. meluncurkan penjualan saham senilai hampir US$19 miliar, untuk memenuhi kebutuhan likuiditas perusahaan yang bermasalah tersebut dan mencegah potensi penurunan peringkat kredit menjadi sampah atau junk credit.

Aksi itu disebut sebagai salah satu penjualan saham terbesar yang pernah dilakukan perusahaan publik.

Dalam sebuah pernyataan perusahaan yang dikutip dari Bloomberg pada Selasa (29/10/2024), Boeing menawarkan untuk menjual 90 juta saham biasa dan sekitar US$5 miliar saham penyimpanan.

Porsi saham biasa akan berjumlah sedikit di bawah US$14 miliar, berdasarkan harga penutupan hari Jumat sebesar US$155,01. Itu akan menjadi penjualan saham AS terbesar sejak SoftBank Group Corp. menjual sebagian sahamnya di T-Mobile US Inc. pada tahun 2020, menurut data yang dikumpulkan oleh Bloomberg.

Sebagai bagian dari penawaran, saham penyimpanan akan mewakili 1/20 bunga atas saham preferen wajib konversi yang baru diterbitkan yang akan dikonversi pada Oktober 2027, atau lebih awal, berdasarkan formula yang telah ditentukan sebelumnya, menurut pernyataan itu.

Konversi tiga tahun dipasarkan dengan dividen 6% hingga 6,5%, dan premi konversi 17,5% hingga 22,5%, menurut ketentuan yang dilihat oleh Bloomberg News. Kesepakatan itu diperkirakan akan ditetapkan pada Senin waktu setempat setelah pasar tutup, menurut persyaratannya.

Penjamin emisi memiliki opsi untuk menambah 13,5 juta saham biasa dan US$750 juta saham penyimpanan untuk menutupi keseluruhan penjatahan, pernyataan itu menunjukkan. PJT Partners bertindak sebagai penasihat keuangan Boeing untuk penawaran tersebut, menurut pernyataan itu.

Goldman Sachs, BofA Securities, Citigroup, dan J.P. Morgan bertindak sebagai manajer pembukuan bersama, sementara Wells Fargo Securities, BNP Paribas, Deutsche Bank Securities, Mizuho, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, dan SMBC Nikko bertindak sebagai manajer pembukuan bersama.

Saham Boeing ditutup turun 2,8% pada US$150,69 pada perdagangan Senin (28/10/2024) kemarin di New York. Sahamnya telah turun sekitar 42% tahun ini, kinerja terburuk kedua di Dow Jones Industrial Average.

Dengan penjatahan keseluruhan, total penggalangan dana bisa meningkat menjadi sekitar US$21,8 miliar, berdasarkan perhitungan Bloomberg.

Pemberian dana akan menyelesaikan salah satu tugas paling mendesak dari Chief Executive Officer baru Kelly Ortberg. Dia bergulat dengan neraca keuangan yang tertekan akibat gejolak selama bertahun-tahun dan dampak dari pemogokan, yang kini memasuki minggu ketujuh.

Aksi mogok para pekerja melumpuhkan produksi pesawat perusahaan, termasuk 737 Max yang merupakan varian terlaris. Boeing membutuhkan suntikan modal untuk mempertahankan peringkat peringkat investasinya dan mendanai peningkatan produksinya setelah pemogokan berakhir.

Boeing bersiap untuk menggunakan uang tunai sekitar US$4 miliar pada kuartal keempat, yang akan menjadikan arus kas keluar menjadi sekitar $14 miliar pada tahun ini. Produsen pesawat tersebut memperkirakan akan terus menghasilkan uang hingga paruh pertama tahun depan dengan memulai kembali pabrik pesawatnya, termasuk jalur perakitan untuk pesawat jet 737 Max.

Pekan lalu, pekerja pabrik Boeing memberikan suara untuk menolak tawaran kontrak terbaru perusahaan, yang mencakup kenaikan gaji sebesar 35% selama empat tahun. Perusahaan berencana memangkas tenaga kerjanya sekitar 10%, kata Ortberg dalam memo kepada karyawannya pada 11 Oktober.

Perusahaan pada 23 Oktober menerima izin dari Komisi Sekuritas dan Bursa AS untuk menjual ekuitas dan utang sebanyak US$25 miliar. Boeing juga memiliki perjanjian kredit baru yang terpisah sebesar US$10 miliar, yang memberikannya akses tambahan jangka pendek terhadap likuiditas saat kita menghadapi lingkungan yang penuh tantangan.

Ortberg juga mempertimbangkan opsi untuk merampingkan portofolio Boeing yang luas. Dia telah meluncurkan tinjauan bisnisnya yang diharapkan dapat diselesaikan oleh CEO pada akhir tahun.

Dalam laporan tersebut, perusahaan sedang mempertimbangkan pilihan untuk masa depan program kapsul ruang angkasa Starliner yang bermasalah sebagai bagian dari peninjauan.