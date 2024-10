Garuda (GIAA) Buka 3 Rute Penerbangan dari Bandara Halim

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Maskapai penerbangan pelat merah PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) akan mulai lepas landas dari Bandara Internasional Halim Perdanakusuma menuju tiga kota destinasi mulai 1 November.

Melalui pengumuman resmi Garuda Indonesia di media sosial, GIAA menyediakan alternatif penerbangan lebih dekat dari pusat kota Jakarta menuju Medan, Padang dan Surabaya.

“Garuda Indonesia lepas landas dari Bandara Internasional Halim Perdanakusuma mulai 1 November 2024,” tulis pengumuman Garuda Indonesia, Jumat (25/10/2024).

Perinciannya, rute Bandara Halim Perdanakusuma (HLP) menuju Bandara Internasional Kualanamu (KNO) pergi-pulang akan dilayani setiap hari dengan jadwal penerbangan satu kali sehari. Jakarta-Medan pukul 06.15 WIB, sedangkan Medan-Jakarta 09.40 WIB.

Harga tiket pesawat dibanderol berdasarkan kelas. Untuk kelas ekonomi harga tiket mulai dari Rp1,3 juta, serta kelas bisnis dibanderol seharga Rp3,1 juta per pax.

Kemudian untuk rute HLP menuju Bandara Padang (PDG) dibanderol dengan harga kelas ekonomi mulai dari Rp970.000 per pax, sedangkan kelas bisnis di harga Rp2,4 jutaan per tiket. Penerbangan tersedia setiap hari dengan rute HLP-PDG pukul 17.45 WIB dan PDG-HLP pada 17.15 WIB.

Terakhir rute HLP menuju Bandara Internasional Juanda (SUB) yang tersedia setiap hari. Penerbangan HLP-SUB dijadwalkan pada 13.10 WIB, sementara rute sebaliknya SUB-HLP pada pukul 15.30 WIB. Harga per pax untuk kelas ekonomi yaitu mulai dari Rp860.000, sedangkan untuk kelas bisnis di posisi Rp2 jutaan per pax.

Seperti diketahui, GIAA memutuskan membuka penerbangan dari HLP. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan pembukaan rute ini merupakan permintaan dari pelanggan di Jakarta yang ingin terbang lebih dekat.

“Banyak yang dekat Halim pengennya dari sana,” kata Irfan kepada Bisnis, baru-baru ini.