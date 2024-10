Damri Buka Trayek Trans Studio-Stasiun Kereta Cepat Tegalular, Ini Jadwal dan Tarifnya

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Damri membuka rute perjalanan dari Trans Studio Mall Bandung menuju Stasiun Kereta Cepat Tegalluar mulai Oktober ini.

Head of Corporate Communication Damri Atikah Abdullah mengatakan inisiatif ini diwujudkan guna menghubungkan dan mempermudah pelanggan Damri mengunjungi salah satu kawasan pusat perbelanjaan di Bandung. Selain itu, perseroan juga menargetkan penumpang perjalanan wisatawan dan pebisnis ke Bandung. Layanan tersebut dioperasikan mulai dari pagi hari sampai malam hari.

"Rute yang dilalui Stasiun Kereta Cepat Tegalluar - Trans Studio Mall Bandung - Pool Damri Kebon Kawung atau yang terletak di seberang Stasiun Kereta Api Bandung," ujarnya melalui keterangan resmi, Rabu (23/10/2024).

Secara rinci dia menjelaskan layanan ini tersedia setiap pukul 07.26 hingga pukul 21.16 dengan headway akan menyesuaikan kedatangan Kereta Cepat.

Adapun perseroan mengenakan tarif untuk perjalanan ini sebesar Rp15.000 dengan pembelian secara offline atau on the spot di titik keberangkatan secara non tunai via QRIS, Emoney, Debit Card, atau Credit Card.

Informasi lebih lanjut, penumpang bisa didapatkan melalui saluran call center di nomor 1500-825, email ke [email protected], dan media sosial @damriindonesia