Airlangga Ajak PM Kanada Trudeau Kerja Sama Nuklir Skala Kecil di RI

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengajak Perdana Menteri (PM) Kanada Justin Trudeau untuk melakukan kerja sama pengembangan teknologi reaktor nuklir skala kecil atau small modular reactor (SMR).

Hal tersebut dirinya sampaikan dalam pertemuan ketiga Trudeau dengan para petinggi negara-negara anggota Asean pada KTT Khusus Asean-Kanada di Keketuaan Asean Laos, Kamis (10/10/2024).

SMR adalah teknologi energi nuklir skala kecil menengah yang saat ini mulai banyak dikembangkan di dunia sebagai sumber energi bersih yang lebih murah dan aman.

“Indonesia sendiri sudah mulai melakukan asesmen SMR,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Jumat (11/10/2024).

Adapun, Indonesia tengah mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) pada 2025-2035 yang tertuang pada PP No. 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN).

Salah satu teknologi nuklir yang dapat dimanfaatkan adalah SMR yang bekerja sama dengan US DoS melalui program Foundational Infrastructure for the Responsible Use of SMR Technology (FIRST).

Lebih lanjut, Airlangga juga mendorong kerja sama teknologi transisi energi lainnya, yakni bahan bakar berbasis kelapa sawit.

Dalam kesempatan tersebut pula, Airlangga meminta Kanada segera menyelesaikan perundingan perdagangan bebas atau free trade agreement (FTA) antara Asean dan Kanada.

“Perundingan perjanjian perdagangan bebas antara Kanada dan Asean perlu segera diselesaikan tahun depan, guna meningkatkan akses pasar dan memperkuat rantai pasok global, termasuk mineral kritis,” ungkapnya.

Kerja sama lainnya yang pemerintah harapkan adalah Asean dapat mengadopsi teknologi transisi bersih atau clean technology yang banyak berkembang di Kanada.

Bukan hanya dalam bidang perdagangan dan energi, Asean dan Kanada menyepakati Asean-Canada Joint Leaders' Statement on Strengthening Food Security and Nutrition in Response to Crises yang menjadi dasar komitmen bersama penguatan ketahanan pangan dan gizi.

Sebagai tindak lanjut, Kanada telah membuka Indo-Pacific Agriculture and Agri-Food Office (IPAAO) di Manila, guna memastikan kelancaran pasokan pupuk.

Pada kesempatan tersebut, PM Kanada Justin Trudeau menyambut positif inisiatif kerja sama small modular reactor yang diusulkan Indonesia, mengingat Kanada memiliki keunggulan di bidang energi nuklir dan terbarukan.

Trudeau juga menyampaikan pentingnya pengembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence) yang bertanggung jawab dan inklusif sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh kalangan.

Untuk diketahui, hubungan ekonomi Asean dan Kanada secara umum mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir meskipun turut terdampak oleh pandemi Covid-19 pada 2020 dan perlambatan perekonomian pada tahun lalu.

Nilai total perdagangan Kanada dan Asean tercatat sebesar US$20,27 miliar per 2023, naik dari US$17,15 miliar pada 2019. Investasi Kanada ke Asean juga menunjukkan performa relatif stabil, yaitu pada kisaran US$3-4 miliar, kecuali pada 2022 yang hanya US$825 juta.