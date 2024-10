PT Surveyor Indonesia Raih 2 Penghargaan Top BUMN Awards 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - PT Surveyor Indonesia memboyong dua penghargaan dalam gelaran Top BUMN Awards 2024 yang digelar Bisnis Indonesia Group, Rabu (2/10/2024).

PT Surveyor Indonesia memenangkan kategori Top BUMN Awards 2024 (Korporasi) Perusahaan Non-Terbuka Sektor Non-Keuangan.

Sementara itu, Direktur Utama PT Surveyor Indonesia Sandry Pasambuna meraih penghargaan Top CEO dalam kategori The Best CEO: Excellent in Business Growth.

Top BUMN Awards 2024 merupakan agenda tahunan yang digelar Bisnis Indonesia Group untuk memberikan apresiasi kepada perseroan dan jajaran manajemen pelat merah terbaik.

Tema dari Top BUMN Awards 2024 adalah ‘Performance and Sustainability’. Salah satu indikator yang dinilai adalah kemampuan BUMN untuk berkelanjutan dalam mewujudkan kementerian BUMN sebagai pembina dan pengawasan yang profesional dalam aspek produktivitas dan profitabilitas.

Dalam kategori korporasi, penjurian dilakukan oleh Profesor Bidang Keuangan dan Investasi, IPMI International Business School Roy Sembel, Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Raden Pardede, hingga Pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia Maria Y. Benyamin.

Sementara itu, untuk best CEO terdapat tiga juri yaitu Ketua Dewan Komisioner OJK periode 2017-2022 Wimboh Santoso, Menteri Komunikasi dan Informatika RI periode 2014-2019 Rudiantara, dan Presiden Direktur Bisnis Indonesia Grup Lulu Terianto.

Kemudian, juri untuk kategori best CFO adalah Wakil Menteri Keuangan Kabinet Kerja Periode 2014-2019 Mardiasmo, Finance and Banking Faculity of Prasetya Mulya Business School Wijantini, serta Direktur Bisnis Indonesia Hery Trianto.

Adapun, PT Surveyor Indonesia membukukan kinerja ciamik sepanjang 2023. Berdasarkan Laporan Tahunan 2023, Perseroan mencatatkan kenaikan pendapatan usaha jasa sebesar 4,49% menjadi menjadi Rp1,82 triliun pada 2023.

Kenaikan pendapatan ini ditopang dari segmen mineral, batu bara, dan lingkungan yang tumbuh 43,13%, diikuti infrastruktur, serta migas dan energi terbarukan yang masing-masing tumbuh 18,7% dan 9,19%.

Kenaikan pendapatan tersebut diiringi dengan naiknya laba bersih tahun berjalan sebesar 6,59% menjadi Rp230,76 miliar. Sementara itu, aset PT Surveyor Indonesia per 2023 juga tercatat naik 10,09% menjadi Rp2,34 triliun.