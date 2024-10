Pertamina Sabet 3 Penghargaan Top BUMN Awards 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menyabet tiga penghargaan dalam gelaran Top BUMN Awards 2024 yang digelar Bisnis Indonesia Group, Rabu (2/10/2024).

Pertamina memenangkan kategori Top BUMN Awards 2024 (Korporasi) Perusahaan Pelaksana Public Service Obligation (PSO).

Selain itu, dua direksinya juga mendapatkan penghargaan direktur utama terbaik (Top CEO) dan direktur keuangan terbaik (Top CFO).

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dinobatkan sebagai The Best CEO: Excellent in Strategic Leadership. Sementara itu, Direktur Keuangan Pertamina Emma Sri Martini dinobatkan sebagai The Best CFO: Excellent in Enterprise Risk Management.

Top BUMN Awards 2024 merupakan agenda tahunan yang digelar Bisnis Indonesia Group untuk memberikan apresiasi kepada perseroan dan jajaran manajemen pelat merah terbaik.

Tema dari Top BUMN Awards 2024 adalah ‘Performance and Sustainability’. Salah satu indikator yang dinilai adalah kemampuan BUMN untuk berkelanjutan dalam mewujudkan kementerian BUMN sebagai pembina dan pengawasan yang profesional dalam aspek produktivitas dan profitabilitas.

Dalam kategori korporasi, penjurian dilakukan oleh Profesor Bidang Keuangan dan Investasi, IPMI International Business School Roy Sembel, Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Raden Pardede, hingga Pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia Maria Y. Benyamin.

Sementara itu, untuk best CEO terdapat tiga juri yaitu Ketua Dewan Komisioner OJK periode 2017-2022 Wimboh Santoso, Menteri Komunikasi dan Informatika RI periode 2014-2019 Rudiantara, dan Presiden Direktur Bisnis Indonesia Grup Lulu Terianto.

Kemudian, juri untuk kategori best CFO adalah Wakil Menteri Keuangan Kabinet Kerja Periode 2014-2019 Mardiasmo, Finance and Banking Faculity of Prasetya Mulya Business School Wijantini, serta Direktur Bisnis Indonesia Hery Trianto.

Adapun, sepanjang 2023, Pertamina mencatatkan kinerja cemerlang. Perseroan mampu membukan laba senilai US$4,77 miliar atau sekitar Rp72,7 triliun (asumsi kurs Rp 15.255 per US$). Perolehan laba tersebut naik 17% dibanding laba tahun 2022.

Kinerja positif keuangan Pertamina juga terlihat pada EBITDA atau pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi sebesar US$14,36 miliar. Angka ini naik 6% dibanding EBITDA pada 2022.

Sementara itu, pendapatan konsolidasian Pertamina pada 2023 mencapai US$75,79 miliar.

Pertamina juga mencatatkan pertumbuhan aset yang signifikan pascarestrukturisasi organisasi dan bisnis, yakni hingga 32% pada periode 2020-2023, dari US$69,14 miliar pada 2020 menjadi US$91,1 miliar atau setara Rp1.390 triliun pada akhir 2023.

Pertumbuhan aset Pertamina didorong oleh peningkatan aset tetap serta perluasan properti minyak dan gas serta panas bumi yang dikelola Pertamina Group.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi juga berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan environmental, social & governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.