Bank Sentral China Tahan Suku Bunga di Tengah Reli Obligasi

Bisnis.com, JAKARTA – Bank sentral China, People’s Bank of China (PBOC) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga utamanya seiring dengan upayanya membatasi reli pasar obligasi dan mendukung perekonomian.

Mengutip Bloomberg pada Senin (26/8/2024), PBOC mempertahankan suku bunga pinjaman kebijakan satu tahunnya, atau fasilitas pinjaman jangka menengah (medium-term lending facility/MLF) sebesar 2,3%, setelah memangkas suku bunga sebesar 20 basis poin pada Juli lalu.

Sementara itu, PBOC juga menarik dana bersih sebesar 101 miliar yuan atau US$14 miliar dari sistem perbankan bulan ini, karena pinjaman sebesar 401 miliar yuan telah berakhir pada tanggal 15 Agustus.

Bruce Pang, Chief Economist for Greater China di Jones Lang LaSalle Inc menjelaskan, penarikan bersih tersebut menunjukkan bahwa PBOC menjaga likuiditas yang cukup dan seimbang serta mencegah likuiditas berlebihan untuk mengekang kenaikan obligasi.

Keputusan tersebut menggarisbawahi pendekatan hati-hati bank sentral China dalam mendukung perekonomian, bahkan ketika Negeri Panda melaporkan kontraksi yang jarang terjadi pada pinjaman bank di tengah lemahnya permintaan.

PBOC telah melakukan upaya yang baik dalam merangsang pertumbuhan dan mengurangi pembelian obligasi pemerintah untuk membatasi risiko keuangan dalam beberapa bulan terakhir.

Dalam upaya terbarunya untuk membatasi risiko di pasar utang, China telah memulai uji tekanan (stress test) dengan lembaga-lembaga keuangan pada investasi obligasi mereka untuk memastikan mereka dapat menangani segala volatilitas jika reli yang memecahkan rekor ini berbalik arah, menurut laporan dari surat kabar yang didukung bank sentral pada hari Senin.

Alasan lain PBOC memilih untuk menguras uang tunai kemungkinan adalah permintaan pinjaman tersebut lemah. Biaya pendanaan bagi bank-bank komersial berperingkat AAA untuk mencari pendanaan satu sama lain mencapai 1,96%, jauh lebih rendah dibandingkan biaya MLF.

Meski demikian, para ekonom tidak mengesampingkan kemungkinan pelonggaran PBOC lebih lanjut pada akhir tahun ini. Hal tersebut terutama karena bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed) diperkirakan akan memulai siklus penurunan suku bunganya segera pada bulan September.

Xiaojia Zhi, Ekonom di Credit Agricole menyebut PBOC kemungkinan akan memangkas rasio cadangan wajib sebesar 25 hingga 50 basis poin untuk mendukung peningkatan kebutuhan likuiditas dan sebagian menggantikan MLF yang jatuh tempo.

“Bank-bank saat ini mempunyai cukup uang tunai, namun hal ini mungkin berubah seiring dengan meningkatnya jatuh tempo pinjaman kebijakan secara signifikan dalam beberapa bulan mendatang dan laju penerbitan obligasi pemerintah mungkin meningkat,” tambahnya.

Untuk menjaga likuiditas tetap mencukupi pada akhir bulan, bank sentral juga menyuntikkan 471 miliar yuan uang tunai jangka pendek melalui perjanjian pembelian kembali tujuh hari, katanya.

Operasi MLF satu tahun ditunda oleh PBOC pada Agustus dari tanggal 15 sebelumnya setiap bulannya. Hal ini merupakan bagian dari perombakan sistem suku bunga kebijakan bank sentral yang berupaya untuk secara bertahap mengurangi MLF dan beralih menggunakan suku bunga jangka pendek untuk memandu pasar seperti negara-negara lain di dunia.

Dalam pengumumannya minggu lalu, bank-bank China juga mempertahankan suku bunga pinjaman acuan tetap datar untuk bulan Agustus, karena khawatir akan potensi margin keuntungan yang lebih kecil.