Garuda Indonesia Gandeng Telkomsel Sediakan Paket Layanan Roaming

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten maskapai PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) menggandeng PT Telkom Indonesia Tbk. (TLKM) dalam pengembangan connected aviation ecosystem yaitu akses layanan roaming pada aplikasi FlyGaruda.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, GIAA dan TLKM berkomitmen untuk meningkatkan pengalaman terbang penumpang Garuda Indonesia melalui implementasi solusi aviasi digital terkini dari Telkomsel Enterprise, sebagai product powerhouse Telkom Indonesia yang berfokus menghadirkan layanan B2B.

“Dengan kerja sama tersebut nantinya penumpang Garuda Indonesia khususnya bagi penumpang yang akan melaksanakan penerbangan ke luar negeri dapat mengakses layanan Paket RoaMAX Telkomsel pada aplikasi FlyGaruda,” kata Irfan, Kamis (8/8/2024).

Irfan mengatakan, kerja sama dengan Telkomsel tersebut merupakan upaya kedua emiten untuk mengoptimalkan nilai tambah bagi para pengguna jasa khususnya dalam memberikan kemudahan untuk mengakses kebutuhan layanan telekomunikasi pada saat melaksanakan perjalanan internasional khususnya melalui pemanfaatan berbagai solusi pemutakhiran teknologi telekomunikasi.

Kerja sama ini, kata Irfan, juga merupakan upaya Garuda Indonesia untuk memperkuat ekosistem digital yang dilaksanakan melalui pengembangan aplikasi FlyGaruda yang diharapkan akan menjadi one-stop-service bagi kebutuhan perjalanan pengguna jasa.

Paket roaming yang tersedia, yaitu pilihan paket yang sesuai dengan kebutuhan perjalanannya mulai dari Rp150.000, kuota data hingga 10 GB, masa berlaku hingga 30 hari. Adapun, jangkauan layanan roaming internasional hingga ke lebih dari 85 negara di Asia, Australia, Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada.

Layanan tersebut dilengkapi dengan promo tambahan diskon 10%, pelanggan bisa merasakan kemudahan berkomunikasi tanpa batas di seluruh rute internasional Garuda Indonesia hingga 19 Juni 2026.

Penumpang dapat mengakses promo ini melalui fitur My Trip pada aplikasi FlyGaruda, dengan memasukkan nomor Booking Code dan Last Name. Diskon 10% akan diberikan untuk berbagai pilihan Paket RoaMAX Telkomsel yang tersedia.

Setelah melakukan pembelian, penumpang bisa melakukan aktivasi Paket RoaMAX Telkomsel hingga 30 hari ke depan. Masa berlaku paket dimulai sejak aktivasi sehingga penumpang disarankan mengaktifkan Paket RoaMAX Telkomsel melalui aplikasi FlyGaruda pada tanggal keberangkatan.