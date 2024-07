Harga Pangan 10 Juli 2024: Cabai Rawit Tembus Rp53.040/Kg, Beras Naik Tipis

Bapanas mencatat harga pangan komoditas beras naik tipis dan cabai rawit merah tembus Rp53.040 per kilogram pada hari ini 10 Juli 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga rata-rata beras terpantau masih mengalami kenaikan pada hari ini, Rabu (10/7/2024). Sementara itu, harga bawang dan telur ayam ras justru mengalami penurunan.

Berdasarkan data yang tersaji di Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), pada Rabu (10/7/2024) pukul 09.02 WIB, harga beras premium naik Rp140 atau sebesar 0,90% ke level Rp15.660 per kilogram. Harga beras medium juga naik tipis sebesar 0,22% atau Rp30 menjadi Rp13.550 per kilogram.

Bukan hanya beras premium dan beras medium, harga beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog juga terpantau naik menjadi Rp12.600 per kilogram. Harga rata-rata beras SPHP naik tipis 0,08% atau Rp10.

Senada dengan harga beras, data Bapanas juga menyampaikan bahwa harga kedelai biji kering impor meningkat Rp70 atau sebesar 0,58% ke level Rp12.090 per kilogram pada hari ini.

Di sisi lain, harga bawang merah dan bawang putih bonggol kompak melandai pada pagi hari ini. Harga bawang merah turun Rp620 atau 1,77% menjadi Rp34.340 per kilogram, sedangkan harga bawang putih bonggol dipatok seharga Rp39.970 per kilogram atau turun 1,19%.

Berikutnya, harga cabai merah keriting juga terpantau turun Rp710 atau 1,53% menjadi Rp45.620 per kilogram. Namun, cabai rawit merah melonjak tajam menyentuh Rp53.040 per kilogram, atau naik Rp1.690 atau 3,29%.

Untuk harga daging sapi murni turun sedikit 0,07% menjadi Rp135.070 per kilogram. Sama halnya dengan harga daging ayam ras yang turun 1,30% ke level Rp35.550 per kilogram. Harga telur ayam ras pun turun 0,31% menjadi Rp29.370 per kilogram.

Harga komoditas lain seperti gula dan tepung juga mengalami penurunan. Harga gula konsumsi turun 0,50% menjadi Rp17.970 per kilogram. Sedangkan harga tepung terigu curah menjadi Rp10.130 per kilogram atau turun 1,55% dan tepung terigu kemasan non-curah dipatok Rp13.300 atau turun Rp70.

Data Bapanas juga menyajikan harga minyak goreng kemasan sederhana yang turun Rp260 menjadi Rp17.710 per liter. Di sisi lain, harga rata-rata minyak goreng curah justru naik tipis 0,25% atau Rp40 menjadi Rp15.970 per liter.

Lalu, ada harga rata-rata jagung pakan di tingkat peternak yang terpantau naik 0,18% menjadi Rp5.630 per kilogram. Sementara itu, harga garam halus beryodium turun 2,09% menjadi Rp11.240 per kilogram.

Beranjak ke harga pangan yang bersumber protein hewani, harga ikan kembung melonjak Rp1.050 menjadi Rp38.180 per kilogram. Namun, harga ikan tongkol turun 0,41% menjadi Rp31.480 per kilogram. Begitu pun dengan harga ikan bandeng yang turun 2,32% menjadi Rp31.530 per kilogram.