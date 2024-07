Harga Pangan Hari Ini 8 Juli 2024: Harga Beras dan Bawang Naik Lagi, Daging Sapi Turun

Rata-rata harga beras premium naik 0,77% atau Rp120 ke level Rp15.620 per kilogram.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah harga pangan mulai dari beras, bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit merah kompak naik pada hari ini, Senin (8/7/2024). Namun, harga daging sapi murni terpantau turun.

Berdasarkan data yang tersaji di Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Senin (8/7/2024) pukul 08.15 WIB, rata-rata harga beras premium naik 0,77% atau Rp120 ke level Rp15.620 per kilogram. Hal yang sama juga terjadi pada harga beras medium yang naik 0,37% menjadi Rp13.570 per kilogram.

Di sisi lain, untuk harga beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog turun tipis 0,08% atau hanya Rp10 menjadi Rp12.570 per kilogram pada hari ini, Senin (8/7/2024).

Data Bapanas juga menujukkan harga bawang merah mengalami kenaikan sebesar Rp300 atau 0,84% menjadi Rp36.170 per kilogram. Senada, harga bawang putih bonggol ikut naik 1,23% menjadi Rp41.060 per kilogram.

Sementara itu, harga daging sapi murni turun hingga Rp1.610 menjadi Rp133.440 per kilogram. Penurunan harga juga terjadi pada daging ayam ras yang rata-rata menjadi Rp35.510 per kilogram, atau turun 1,09%. Namun, harga telur ayam ras terpantau naik tipis sebesar Rp180 menjadi Rp29.510 per kilogram.

Beralih ke harga cabai, terpantau harga cabai merah keriting turun 1,88% menjadi Rp44.980 per kilogram. Namun, harga cabai rawit merah melonjak Rp1.190 menjadi Rp50.260 per kilogram.

Harga pangan lainnya seperti kedelai biji impor juga naik tipis 0,67% atau sebesar Rp80 menjadi Rp12.080 per kilogram.

Baca Juga : Beras dan Jagung Murah Didistribusikan ke Tulungagung dan Sekitarnya

Kemudian, harga minyak goreng kompak turun pada hari ini. Harga rata-rata minyak goreng kemasan sederhana turun 1,45% menjadi Rp17.700 per liter. Sama halnya dengan harga minyak goreng curah yang turun 2,07% menjadi Rp15.600 per liter.

Lalu, harga rata-rata jagung pakan di tingkat peternak hari ini juga turun 0,54% menjadi Rp5.530 per kilogram. Sedangkan harga gula pasir turun 0,17% menjadi Rp17.990 per kilogram.

Bahan pangan lainnya terpantau mengalami penurunan harga, mulai dari tepung terigu curah, tepung terigu kemasan non curah, dan garam halus beryodium.

Rata-rata harga tepung terigu curah adalah Rp10.260 per kilogram atau turun 0,39%. Harga tepung terigu kemasan turun tipis 0,08% menjadi Rp13.290 per kilogram, serta harga garam halus beryodium turun menjadi Rp11.110 per kilogram.

Berikutnya, harga ikan kembung turun hingga Rp1.000 menjadi Rp35.440 per kilogram. Di sisi lain, ikan tongkol dan ikan bandeng kompak naik, masing-masing di level Rp32.340 per kilogram dan Rp32.980 per kilogram.