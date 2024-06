Harga Pangan Hari Ini 3 Juni: Harga Cabai dan Telur Ayam Melambung

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Mayoritas harga pangan terpantau mengalami kenaikan pada hari ini, Senin (3/6/2024). Kenaikan harga terjadi pada cabai rawit merah hingga beras.

Mengacu pada Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Senin (3/6/2024) pada pukul 07.37 WIB, harga cabai rawit merah bahkan meningkat 10,32% menjadi Rp49.620 per kg.

Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas pangan pokok seperti beras premium yang meningkat 1,36% menjadi Rp15.670 per kg. Kemudian, kedelai biji kering impor juga turut naik 1,9% menjadi Rp12.300 per kg.

Bawang putih bonggol pagi ini juga merangkak naik 3,30% menjadi Rp43.830 per kg, gula konsumsi naik tipis 0,98% menjadi Rp18.470 dan minyak goreng kemasan sederhana naik 0,34% menjadi Rp17.970 per liter.

Selanjutnya, pangan sumber protein seperti daging ayam ras pada hari ini juga meningkat 2,68% menjadi Rp38.380 per kg, sedangkan telur ayam ras juga naik 2,37% menjadi Rp30.640 per kg.

Tak ketinggalan, tepung terigu curah harganya juga dalam tren naik 1,26%. Di mana, saat ini per kilonya mencapai Rp10.440. Sementara itu, tepung terigu kemasan non-curah naik 0,37% menjadi Rp13.440 per kg dan garam halus beryodium naik 3,92% menjadi Rp11.920.

Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas ikan kembung naik 4,56% menjadi Rp38.760, ikan tongkol naik 6,76% menjadi Rp38.760, ikan tongkol naik 6,76% menjadi Rp33.940, sedangkan ikan bandeng turun 1,48% menjadi Rp32.660 per kg.

Berbanding terbalik, harga bawang merah pagi ini mulai berangsur susut 0,86% menjadi Rp45.170 dan cabai merah keriting turun 3,03% menjadi Rp46.120 per kg.

Kemudian, beras medium turun 1,34% menjadi Rp13.230 per kg, daging sapi murni turun 3% menjadi Rp131.690 per kg, dan minyak goreng curah turun 1,96% menjadi Rp15.480 per liter.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel