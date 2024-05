Harga Pangan 23 Mei: Beras, Bawang Putih, Cabai Rawit Naik

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA -- Mayoritas komoditas pangan hari ini mengalami kenaikan secara rata-rata nasional. Adapun, harga pangan yang naik yaitu beras, bawang putih, cabai rawit, telur ayam, hingga gula.

Menurut data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kamis (23/5/2024) pukul 09.32 WIB, harga beras premium naik 0,65% menjadi Rp15.570 per kilogram (kg) dibandingkan hari sebelumnya.

Di sisi lain, harga beras medium naik 0,52% menjadi Rp13.520 per kg. Komoditas pangan lainnya yang mengalami peningkatan yaitu kedelai biji kering impor yang naik 0,75% menjadi Rp12.150 per kg.

Tak hanya itu, harga bawang putih bonggol pun ikut naik 0,65% menjadi Rp43.110 per kg, sementara bawang merah turun 2,78% menjadi Rp46.450 per kg.

Di samping itu, harga pangan cabai merah merah keriting turun 2,17% menjadi Rp45.630 per kg dan cabai rawit merah naik 3,34% menjadi Rp45.480 per kg.

Di sisi lain, harga daging ayam ras naik 1,00% menjadi Rp38.460 per kg. Harga telur ayam ras juga naik 2,23% menjadi Rp31.130 per kg. Selanjutnya, harga daging sapi murni turun 0,45% sebesar Rp134.880 per kg.

Lebih lanjut, harga gula konsumsi naik 0,16% menjadi Rp18.400 per kg. Sementara itu, harga minyak goreng kemasan sederhana berada di angka Rp17.940 per liter atau turun 0,22%.

Adapun, harga tepung terigu curah turun 0,39% menjadi Rp10.320 per kg. Sedangkan, minyak goreng curah turun 1,01% menjadi Rp15.650 per liter.

Lebih lanjut, harga jagung di tingkat peternak dilaporkan meningkat. Tercatat harga jagung hari ini rata-rata dipatok sebesar Rp5.170 per kg atau naik 0,53% dibandingkan hari sebelumnya.

Berbagai jenis ikan seperti ikan kembung, ikan tongkol, dan ikan bandeng bervariasi. Harga ikan kembung hari ini yaitu Rp38.620 per kg atau naik 4,29% dari hari sebelumnya.

Sementara itu, harga ikan tongkol naik 3,82% menjadi Rp32.630 per kg dan ikan bandeng turun 0,78% menjadi Rp33.070 per kg.

