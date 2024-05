Stimuno Vitamin Anak, Produk Lokal Rambah Pasar Global

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Stimuno merupakan Obat Modern Asli Indonesia (OMAI) yang berkhasiat sebagai imunomodulator yang menjaga imun tubuh dan mengandung bahan alam ekstrak daun meniran yang berasal dari biodiversitas alam Indonesia.

Stimuno kembali menerima penghargaan Top Brand For Kids Awards di tahun 2024. Penghargaan ini merupakan ke-14 kalinya yang diterima Stimuno secara berturut-turut sejak tahun 2010.

Top Brand for Kids merupakan bagian dari Top Brand Award yang khusus ditargetkan untuk produk anak-anak. Survei untuk Top Brand for Kids sendiri dilakukan di lima kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya dan Medan, serta melibatkan 2.500 responden. Responden yang menjadi target survei adalah anak-anak baik laki-laki maupun perempuan berusia 8 – 12 tahun (500 responden), kalangan wanita berusia 25 – 50 tahun yang memiliki anak di usia 0 – 12 tahun (1.000 responden) dan remaja laki-laki & perempuan berusia 13 – 17 tahun.

Dari hasil survei tersebut diperoleh bahwa Stimuno meraih Top Brand for Kids kategori Obat-Obatan untuk subkategori Vitamin Sistem Imunitas Anak. Dalam hasil survei tersebut, Stimuno menempati top brand indeks (TBI) tertinggi dibandingkan 3 produk di subkategori yang sama. Adapun TBI Stimuno di angka 51,4%, jauh di atas produk di urutan berikutnya yakni 27,8%.

“Penghargaan ini kami dedikasikan kepada para ibu dan keluarga Indonesia yang telah mempercayakan kesehatan imunitasnya kepada Stimuno. Ini mendorong Dexa Medica untuk terus berkomitmen dan berinovasi di dunia kesehatan sesuai dengan core purpose perusahaan Expertise for the Promotion of Health,” kata Pimpinan Dexa Medica V. Hery Sutanto, dikutip pada Jumat (17/5/2024).

Stimuno merupakan obat bahan alam untuk imunitas yang mendapatkan Fitofarmaka atau sudah teruji klinis pertama kalinya di Indonesia. Saat ini, kata Hery, Stimuno tidak hanya dipergunakan secara luas bagi masyarakat Indonesia, tetapi juga telah diekspor ke beberapa negara di Asia dan Afrika seperti Filipina, Kamboja, dan Nigeria.

“Di Kamboja dan Nigeria, Stimuno dipasarkan secara bebas ke konsumen. Sementara di Filipina, Stimuno banyak diresepkan oleh para dokter,” terangnya.

Hery menambahkan untuk meningkatkan respons pasar secara menyeluruh, Stimuno juga telah dilengkapi dengan sertifikasi halal, salah satu produk Dexa Medica dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri yang tinggi hingga 90%, dan tersedia di e-katalog LKPP, dan telah terdaftar dalam Formularium Fitofarmaka.

Director Research and Business Development Dexa Group Prof. Raymond Tjandrawinata menyampaikan Stimuno adalah imunomodulator berbahan herba meniran yang bekerja langsung pada sistem imun untuk memperbaiki fungsi imun dalam tubuh. Imunitas tubuh berfungsi sebagai pertahanan terhadap infeksi terutama selama pandemi dan juga dalam kondisi ancaman penularan penyakit.

Stimuno sebagai produk imunomodulator fitofarmaka berperan menjaga imun tubuh dan telah diuji secara klinik untuk beragam penyakit bagi konsumen dewasa dan anak-anak. Stimuno sebagai OMAI Fitofarmaka terbukti menjaga imunitas untuk mengatasi wabah penyakit tropis, seperti demam berdarah di Indonesia dan wabah penyakit pernafasan menular MERS di Timur Tengah.

