Puncak Arus Balik: Tol Cipali Macet, Rest Area KM 166 Banjir Pemudik

Bisnis.com, JAKARTA - Jalan Tol Cikopo - Palimanan (Cipali) dipadati pemudik pada momentum puncak arus balik Hari Raya Idulfitri 2024 pada Senin dini hari (15/4/2024).

Kepadatan bahkan terjadi di dua jalur one way. Berdasarkan pantauan Bisnis, setidaknya memerlukan waktu hingga 1 jam untuk menyusuri 11 kilometer ruas tol Cipali.

Perinciannya, tim Bisnis tiba di KM 177 Tol Cipali pada pukul 2.15 WIB dan baru tiba di Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) KM 166 pada pukul 3.20 WIB.

Artinya, rata - rata kecepatan kendaraan yang dapat dipacu pemudik hanya mencapai 10 - 11 kilometer per jam.

Alhasil, sepanjang perjalanan banyak pemudik yang terpantau memarkirkan kendaraan yang di bahu jalan.

Sejalan dengan hal itu, TIP KM 166 terpantau banjir pemudik.

Kendati demikian, pasokan bahan bakar tetap terkendali meskipun terdapat antrean panjang kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Sebelumnya, Astra Tol Cipali memang telah mencatat adanya peningkatan volume kendaraan pada H+3 Lebaran atau pada 13 April 2024.

Head Corporate Communications Astra Infra, Deddy Pradityo Opficon, menuturkan khusus di Tol Cipali terdapat 126.000 kendaraan telah melintas di Tol Cipali pada H+3 Lebaran.

Adapun, sejak periode 31 Maret 2024 hingga 13 April 2024 total terdapat 1,9 juta kendaraan melintas di Tol Cipali.

"Pada 13 April 2024 pukul 15.00 WIB, sesuai diskresi kepolisian telah mulai dilakukan one way ke arah Jakarta," tuturnya dalam keterangan resmi, dikutip Senin (51/4/2024).

Penerapan rekayasa lalu lintas one way tersebut dilakukan pada KM 414 GT Kalikangkung hingga KM 72 GT Cikopo - Palimanan.

One way tersebut direncanakan akan diberlakukan hingga Minggu (14/4/2024) pukul 24.00 WIB. Namun, hingga berita ini dibuat penerapan one way masih terus berlaku.

*Caption foto: Tol Cipali dipadati pemudik menuju Jakarta pada Arus Balik Lebaran 2024, Senin (51/4/2024)/Alifian Asmaaysi - Bisnis.com

