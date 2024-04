Daftar Harga BBM Seluruh Indonesia saat Puncak Arus Balik Lebaran 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Kepolisian memprediksi puncak arus balik Lebaran 2024 akan terjadi pada Sabtu malam (13/4/2024) hingga Minggu (14/4/2024). Cek daftar lengkap harga BBM di seluruh Indonesia saat arus balik Lebaran 2024.

Pada puncak arus balik, diprediksi ribuan kendaraan bermotor dari berbagai wilayah bakal memasuki kawasan Jabodetabek.

Arus balik Lebaran 2024 berbarengan dengan langkah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) PT Pertamina yang mengumumkan daftar harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terbaru per 1 April 2024.

Melansir dari laman MyPertamina.id terpantau tidak ada kenaikan harga untuk bensin di SPBU Pertamina. Harga BBM nonsubsidi yakni Pertamax Series dan Dex Series masih memiliki harga sama.

Lalu BBM bersubsidi, Pertalite dan Biosolar diseluruh Indonesia juga masih di harga Rp10.000 dan Rp6.800.

Berdasarkan situs resmi MyPertamina, untuk wilayah Jawa, harga Pertamax masih berada pada level Rp12.950 per liter, Pertamax Green 95 Rp13.900 per liter, dan Pertamax Turbo Rp14.400 per liter. Harga Dexlite dipatok Rp14.500 per liter dan harga Pertamina Dex Rp15.100 per liter.

Berikut daftar harga BBM Pertamina Subsidi di seluruh wilayah Indonesia per 1 April 2024 (per liter):

Pertalite Rp10.000

Bio Solar Rp6.800

Berikut daftar harga BBM Pertamina Nonsubsidi di seluruh wilayah Indonesia per 1 April 2024 (per liter):

Provinsi Aceh

Pertamax Rp13.200

Pertamax Turbo Rp14.400

Dexlite Rp14.550

Pertamina Dex Rp15.100

Free Trade Zone (FTZ) Sabang

Pertamax Rp12.100

Dexlite Rp13.200

Provinsi Sumatera Utara

Pertamax Rp13.500

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.900

Pertamina Dex Rp15.450

Provinsi Sumatera Barat

Pertamax Rp13.500

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.900

Pertamina Dex Rp15.450

Provinsi Riau

Pertamax Rp13.800

Pertamax Turbo Rp15.100

Dexlite Rp15.250

Pertamina Dex Rp15.800

Provinsi Kepulauan Riau

Pertamax Rp13.800

Pertamax Turbo Rp15.100

Dexlite Rp15.250

Pertamina Dex Rp15.800

Free Trade Zone (FTZ) Batam

Pertamax Rp12.600

Pertamax Turbo Rp13.500

Dexlite Rp13.800

Pertamina Dex Rp14.400

Provinsi Jambi

Pertamax Rp13.500

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.900

Pertamina Dex Rp15.450

Provinsi Bengkulu

Pertamax Rp13.800

Pertamax Turbo Rp15.100

Dexlite Rp15.250

Pertamina Dex Rp.15.800

Provinsi Sumatera Selatan

Pertamax Rp13.500

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.900

Pertamina Dex Rp15.450

Provinsi Bangka Belitung

Pertamax Rp13.500

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.900

Pertamina Dex Rp15.450

Provinsi Lampung

Pertamax Rp13.500

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.900

Pertamina Dex Rp15.450

Harga BBM Pertamina (untuk wilayah Jawa)

Pertamax Rp12.950

Pertamax Green 95: Rp13.900

Pertamax Turbo Rp 14.400

Dexlite Rp14.550 per liter

Pertamina Dex Rp15.100 per liter

Provinsi Bali

Pertamax Rp13.200

Pertamax Turbo Rp14.400

Dexlite Rp14.550

Pertamina Dex Rp15.100

Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pertamax Rp13.200

Pertamax Turbo Rp14.400

Dexlite Rp14.550

Pertamina Dex Rp15.100

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pertamax Rp13.200

Pertamax Turbo Rp14.400

Dexlite Rp14.550

Pertamina Dex Rp15.100

Provinsi Kalimantan Selatan

Pertamax Rp13.500

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.900

Pertamina Dex15.450

Provinsi Kalimantan Timur

Pertamax Rp13.500

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.900

Pertamina Dex Rp15.450

Provinsi Kalimantan Utara

Pertamax Rp13.500

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.900

Pertamina Dex Rp15.450

Provinsi Sulawesi Utara

Pertamax Rp13.500

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.900

Pertamina Dex Rp15.450

Provinsi Gorontalo

Pertamax Rp13.500

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.900

Pertamina Dex Rp15.450

Provinsi Sulawesi Tengah

Pertamax Rp13.500

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.900

Pertamina Dex Rp15.450

Provinsi Sulawesi Selatan

Pertamax Rp13.500

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.900

Pertamina Dex Rp15.450

Provinsi Sulawesi Barat

Pertamax Rp13.500

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.900

Pertamina Dex Rp15.450

Provinsi Maluku

Pertamax Rp13.500

Dexlite Rp14.900

Provinsi Maluku Utara

Pertamax Rp13.500

Dexlite Rp14.900

Provinsi Papua

Pertamax Rp13.500

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.900

Provinsi Papua Barat

Pertamax Rp13.500

Dexlite Rp14.900

Pertamina Dex Rp15.450

Provinsi Papua Selatan

Pertamax Rp13.500

Dexlite Rp14.900

Provinsi Papua Pegunungan

Pertamax Rp13.500

Dexlite Rp14.900

Provinsi Papua Tengah

Pertamax Rp13.500

Dexlite Rp14.900

Provinsi Papua Barat Daya

Pertamax Rp13.500

Dexlite Rp14.900

Pertamina Dex Rp15.450

