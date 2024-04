Menhub Buka Suara soal Kecelakaan Maut di Tol Japek KM 58

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi angkat bicara terkait kecelakaan yang terjadi di KM 58+600 arah Jakarta ruas Tol Jakarta-Cikampek, Karawang, Jawa Barat pada Senin (8/4/2024) pukul 07.04 WIB.

Budi Karya memastikan rekayasa lalu lintas seperti contraflow dan satu arah akan tetap diterapkan.

Dia menuturkan Kebijakan rekayasa lalu lintas tersebut tidak dapat dijadikan faktor penyebab terjadinya kecelakaan.

Pasalnya, kebijakan-kebijakan tersebut sudah didiskusikan penerapannya sejak jauh hari dan dilakukan sesuai dengan proyeksi pergerakan lalu lintas yang ada.

"Kejadian itu tidak membuat contraflow dan one way itu berubah karena one way. Tinggal kita ingatkan pada masyarakat yang namanya contraflow jangan ke kanan ke kiri," ucap Budi Karya kepada di Gedung Kemenhub, Jakarta pada Senin (8/4/2024).

Dia menambahkan, Kebijakan seperti contraflow atau one way memang memiliki risiko tersendiri.

Namun, pihaknya akan selalu mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu waspada serta memerhatikan kondisi jalan saat melakukan perjalanan.

Budi Karya juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak memaksakan diri saat kelelahan.

Pengemudi dapat menepi di tempat peristirahatan (rest area) jika merasa kelelahan atau mengantuk.

"Jangan lupa untuk selalau mendengarkan instruksi ataupun aturan-aturan atau yang akan dijalankan oleh kepolisian," ujar Budi.

Sementara itu, proses evakuasi kecelakaan maut yang melibatkan 3 kendaraan di jalur Contraflow Jalan Tol Jakarta - Cikampek (Japek) KM 58 + 600 pada Senin (8/4/2024) telah selesai dilakukan.

Berdasarkan pantauan CCTV melalui aplikasi Travoy, saat ini kondisi lalu lintas di sekitar KM 58 Jalan Tol Japek terpantau telah kembali lancar.

Tak hanya itu, lalu lintas di sekitar tempat istirahat pelayanan (TIP) atau rest area di KM 57A juga tidak terlihat kepadatan.

Seiring dengan hal itu, Senior Manager Representative Office 1PT Jasamarga Transjawa Tol, Amri Sanusi, menuturkan pascapenanganan yang rampung pada 10.35 WIB, pihaknya memberlakukan kembali buka tutup contraflow di sepanjang Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel