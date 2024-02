Satgas Pangan Turun Tangan Jaga Stabilitas Harga Jelang Ramadan

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Satgas Pangan Polri bakal turun tangan untuk menjaga stabilitas harga komoditas pangan seperti beras, bawang, hingga cabai jelang Ramadan dan Lebaran 2024.

Katim Satgas Pangan Mabes Polri Helfi Assegaf menyampaikan, pihaknya terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk melakukan operasi pasar untuk mengintervensi harga komoditi yang melonjak naik.

“Kami juga melakukan pengawasan stok di gudang komoditas agar tidak terjadi penimbunan,” kata Helfi kepada Bisnis, Jumat (16/2/2024).

Koordinasi juga dilakukan dengan direktorat lalu lintas Polri dan jajaran serta Dinas Perhubungan darat, laut, dan udara untuk memastikan distribusi logistik pangan tidak terganggu di jalur transportasi.

Helfi mengungkapkan, harga komoditas pangan di sejumlah daerah berbeda-beda, tergantung stok di masing-masing wilayah sesuai dengan suplai dan demand. Saat ini, lanjut dia, beberapa komoditas seperti padi, jagung, cabai, bawang merah, dan bawang putih sedang masa tanam. Mundurnya masa tanam ini sebagai dampak dari fenomena cuaca El Nino.

“Sekitar Maret dan April sudah ada yang panen,” ujarnya.

Melansir Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Jumat (16/2/2024) pukul 19.47 WIB, mayoritas harga komoditas pangan secara rata-rata naik di tingkat pedagang eceran.

Harga beras medium dan beras premium bergerak naik, masing-masing menjadi Rp13.970 per kilogram dan Rp15.940 per kilogram.

Berbagai jenis bawang dan cabai juga mengalami kenaikan harga. Harga bawang merah terekam naik tipis menjadi Rp33.250 per kilogram sedangkan bawang putih bonggol Rp38.470 per kilogram.

Lalu, harga cabai merah keriting terkerek naik 3,84% menjadi Rp58.160 per kilogram, sedangkan cabai rawit merah naik signifikan sebesar 6,30% menjadi Rp54.520 per kilogram.

Selanjutnya, harga kedelai biji kering impor naik menjadi Rp13.360 per kilogram, telur ayam ras menjadi Rp28.830 per kilogram, dan gula konsumsi naik menjadi Rp17.530 per kilogram.

Harga komoditas lainnya juga terkerek naik. Harga minyak goreng kemasan dan curah masing-masing naik tipis menjadi Rp17.470 per liter dan Rp15.210 per liter.

Harga tepung terigu curah dan non curah masing-masing naik menjadi Rp10.600 per kilogram dan Rp13.440 per kilogram. Harga jagung di tingkat peternak naik tipis menjadi Rp8.610 per kilogram dan garam halus beryodium menjadi Rp11.740 per kilogram.

Kemudian, harga ikan kembung naik 1,81% menjadi Rp37.750 per kilogram dan ikan tongkol naik 0,37% menjadi Rp32.260 per kilogram.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News