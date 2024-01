PalmCo Rampungkan Peremajaan Sawit Terluas di Indonesia

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Subholding PTPN III, PalmCo mengaku telah melakukan program peremajaan sawit rakyat (PSR) seluas 9.000 hektare.

Direktur Utama PalmCo, Jatmiko Santosa mengklaim realisasi PSR oleh PalmCo menjadi yang terbesar di antara korporasi lainnya. Adapun perusahaan sawit pelat merah tersebut dalam program strategisnya menargetkan PSR seluas 60.000 hektare dan menyasar 120.000 keluar petani hingga 2027.

"[PSR] sudah dapat 9.000 [hektare]. Coba cek perusahaan lain deh ada enggak PSR yang lebih dari 9.000 hektare. Sekarang kita ini menjadi salah satu yang melakukan PSR terluas di Indonesia," ujar Jatmiko, Rabu (10/1/2024).

Menurutnya, dalam waktu dekat PalmCo akan mulai PSR di wilayah Kalimantan. Adapun dalam target yang dibuat, PSR di Kalimantan Barat mencapai 16.188 hektare. Sementara target PSR wilayah lainnya yaitu Sulawesi Selatan 2.700 hektare, Jawa Barat 750 hektare, Lampung 3.975 hektare, Jambi 15.000 hektare, Riau 13.826 hektare, Aceh 2.950 hektare, dan Sumatra Utara 4.611 hektare.

"Nanti akhir bulan ini kita mulai masuk Kalimantan. Teman-teman [petani] di Kalimantan kita ajakin replanting," ucapnya.

Adapun PalmCo yang merupakan subholding PTPN III (Persero) memiliki total areal konsesi sebesar 746.778 hektare yang tersebar di 8 provinsi. Dari total areal konsesi tersebut, seluas 643.787 hektare merupakan area produksi.

Secara terperinci, total luas kebun kelapa sawit PalmCo mencapai 586.843 hektare; 4.254 hektare kopi; 46.534 hektare karet; dan 6.254 hektare teh.

Jatmiko menyebut, untuk replanting kebun sawit milik perusahaan dilakukan secara konsisten yakni 5% dari luasan total setiap tahunnya. Adapun rata-rata produktivitas kelapa sawit di kebun milik PalmCo sebesar 4,81 ton tandan buah segar (TBS) per hektare dianggap menjadi yang tertinggi dibandingkan rata-rata produktivitas kebun sawit milik swasta sebesar 4,5 ton TBS per hektare dan kebun sawit rakyat sebesar 3,4 ton per hektare.

