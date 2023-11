Summarecon Crown Gading Bangun Rumah Konsep Attic Room

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Di tengah tren peningkatan harga hunian yang mengalami kenaikan sekitar 2,5% pada kuartal IV tahun 2023 ini, PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) akan membangun hunian anyar yang menjadi klaster ketiga Viola Residence di Summarecon Crown Gading, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi.

Executive Director PT Summarecon Agung Tbk Albert Luhur mengatakan hunian di klaster anyar ini nantinya akan memiliki 3 lantai dalam 4 ukuran yaitu 5 x 11 meter, 6 x 11 meter, 7 x 13 meter, dan 8 x 13 meter dengan jumlah kamar hingga 5 unit yang ditawarkan mulai dari Rp1 miliaran.

Viola Residence didedikasikan untuk milenial dan keluarga muda pencari rumah pertama.

“Ini tergambar dari kesuksesan event Product Knowledge (PK) Viola Residence pada 6 November 2023 lalu, antusiasme akan acara ini terlihat dari kehadiran lebih dari 1.000 principal dan agent properti yang berasal dari berbagai lokasi di Jabodetabek. Hal ini juga membuat kami optimis Viola Residence dapat diserap,” ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (12/11/2023).

Viola Residence dilengkapi attic room yang difungsikan sebagai ruang yang fleksibel, sehat, dengan desain yang optimal.

Dirancang lebih lega yaitu 58 meter persegi, tidak hanya dijadikan kamar tidur tambahan, attic room ini juga dapat difungsikan sebagai working space, mini library, ruang olah raga, ruang hiburan keluarga, mini studio, ruang belajar anak, dan lain-lain.

Ketinggian dindingnya mencapai 4,3 meter (floor to top) serta dilengkapi bukaan jendela lebar memaksimalkan pencahayaan alami dan sirkulasi udara secara lancar.

Dengan konsep dalam ruang (indoor) dan luar ruang (outdoor), produk ini memiliki balkon yang luas namun tetap teduh untuk menikmati suasana sekitar.

Adapun Summarecon Crown Gading dirancang all in one city dengan mengedepankan sinergi antara kota dengan fasilitas yang lebih modern berdampingan dengan alam melalui kehadiran ruang terbuka hijau seluas 26 hektare.

Dengan total luas 437 hektare, Summarecon Crown Gading akan dikembangkan city center seluas 21 hektare sebagai pusat kota integral yang mencakup apartemen, hotel, klub kebugaran, sekolah dan universitas, pusat komunitas, taman perkantoran, ruang terbuka hijau, dan rumah sakit.

