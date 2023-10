Penumpang KRL Stasiun Sudirman Baru Makin Mudah, KCI Tambah Pintu di Selasar Utara

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA –– KAI Commuter mengoperasikan gate elektronik tambahan di Selasar Utara peron 1 stasiun Stasiun Sudirman Baru (BNI City) untuk memudahkan akses pengguna yang akan naik Commuter Line Jabodetabek

Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba menyampaikan sebanyak tiga gate elektronik dioperasikan untuk melakukan proses tap-in atau tap-out pengguna di Stasiun Sudirman Baru atau BNI City. Pengoperasian gate elektronik tambahan ini diharapkan bisa memudahkan akses menuju peron stasiun dari arah Jalan Sudirman atau dari peron stasiun menuju arah Jalan Sudirman.

Bagi pengguna Commuter Line Jabodetabek tujuan Stasiun Tanah Abang, Stasiun Duri atau Stasiun Kampung Bandan bisa langsung menunggu perjalanan keretanya di Peron 1 stasiun.

“Sedangkan untuk pengguna tujuan Stasiun Manggarai atau Stasiun Bekasi/Cikarang setelah melalui akses gate elektronik tambahan tersebut bisa berpindah menuju peron 2 stasiun,” terangnya melalui keterangan resmi, Minggu (29/10/2023).

Anne menjelaskan pengoperasian gateelektronik tambahan di Stasiun BNI City ini juga diharapkan bisa mengurangi kepadatan pengguna yang akan naik Commuter Line di Stasiun Sudirman khususnya pada jam-jam sibuk sore hari. KAI Commuter juga menyiagakan petugas di area gate elektronik tambahan tersebut untuk pelayanan kepada para pengguna.

Dari catatan KAI Commuter, pengguna Commuter Line Jabodetabek di libur akhir pekan minggu terakhir bulan Oktober 2023 ini terpantau lancar. Sepanjang Oktober 2023 ini, rata-rata pengguna pada akhir pekan sebanyak 659.421 orang per hari. Sedangkan rata-rata pengguna pada di hari kerja sebanyak 892.045 orang per hari atau lebih besar 35 persen.

Sementara itu, khusus di Stasiun Sudirman Baru atau BNI City tercatat rata-rata pengguna pada akhir pekan sebanyak 1.424 orang per hari. Sedangkan rata-rata pengguna pada hari kerja sebanyak 1.578 orang per hari. Angka tersebut masih jauh di bawah rata-rata pengguna akhir pekan di Stasiun Sudirman yaitu sebanyak 17.166 orang per hari dan rata-rata sebanyak 30.937 orang di hari kerja.

Pada libur akhir minggu atau hari libur lainnya, tercatat persebaran pengguna Commuter Line Jabodetabek terfokus pada pukul 09.00 WIB – 17.00 WIB. Untuk itu KAI Commuter mengajak seluruh pengguna Commuter Line Jabodetabek untuk mempersiapkan perjalanannya sejak awal. Gunakan aplikasi C-Access untuk mendapatkan info jadwal perjalanan, kepadatan di stasiun serta posisi Commuter Line yang akan dinaiki.

KAI Commuter terus mengimbau kepada seluruh pengguna yang membawa anak-anak untuk selalu menjaga keselamatannya di area stasiun maupun di dalam Commuter Line, pastikan anak selalu dalam pengawasan orang tua atau pendamping. Bagi pengguna yang membawa anak minimal usia 3 tahun atau tinggi minimal 90 cm sudah diwajibkan untuk membeli tiket.

