Jadwal KTT Ke-43 Asean di Jakarta Hari Ini, 7 September 2023

Bisnis.com, JAKARTA – Hari ini menjadi hari terakhir dalam rangkaian kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 Asean yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (7/9/2023).

Dalam jadwal yang diterima Bisnis, terdapat 6 agenda utama yang akan dilaksanakan hari ini, dimulai dengan KTT ke-20 Asean-India dan diakhiri dengan upacara penutupan serta konferensi pers oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebagai informasi, sejumlah agenda telah dilaksanakan pada hari kedua KTT Asean ke-43. Adapun kegiatan tersebut diantaranya 26th Asean-China Summit, 24th Asean-Republic of Korea (ROK) Summit, 26th Asean-Japan Summit, 26th Asean Plus Three (APT) Summit, Asean-US Summit, dan Asean Canada Summit.

Agenda kemarin ditutup dengan gala dinner yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengajak para tamu undangan untuk menikmati kebersamaan pada gala dinner KTT Asean ke-43 yang diadakan di Hutan Kota by Plataran, Jakarta, Rabu malam (6/9/2023).

“Saya tahu ini merupakan hari yang panjang dan kita telah melaksanakan 6 pertemuan puncak. Sekarang mari kita menikmati malam ini dan merayakan kebersamaan kita,” kata Jokowi, Rabu (6/9/2023).

Adapun pada gala dinner malam ini diisi dengan beragam pertunjukan, diantaranya tarian dari sejumlah negara anggota Asean dan juga dari Timor Leste. Acara juga diramaikan oleh sejumlah penyanyi Tanah Air.

Berikut jadwal KTT ke-43 Asean hari ini, Kamis (7/9/2023):

KTT ke-20 Asean-India, Cendrawasih Room 3 JCC (09.00-10.00 WIB)

KTT ke-18 Asia Timur, Assembly Hall 1 dan 2 JCC (10.15-12.15 WIB)

KTT ke-3 Asean-Australia, Cendrawasih Room 3 JCC (13.20-12.15 WIB)

KTT ke-13 Asean-PBB, Cendrawasih Room 3 JCC (14.40-15.40 WIB)

Upacara Penutupan KTT ke-43 Asean dan penyerahan Presidensi Asean ke Laos, Plenary Hall JCC (16.40-17.10 WIB)

Konferensi Pers Presiden Jokowi, Cendrawasih Room 1 JCC (17.30-18.10 WIB).

