Angkut 1,1 Juta Penumpang per Hari, Layanan Transjakarta Cetak Rekor

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mencatatkan rekor jumlah penumpang harian layanan. Realisasi itu bahkan telah melampaui jumlah harian sebelum masa pandemi Covid-19.

Direktur Operasi dan Keselamatan Transjakarta, Daud Joseph memaparkan, jumlah penumpang harian layanan Transjakarta mulai dari bus reguler, Mikrotrans, hingga Royaltrans telah menembus angka 1 juta per harinya pada Agustus 2023.

Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan catatan pada April 2023 lalu dengan rata-rata 700.000 penumpang per hari.

“Rekor sebelum pandemi itu pada 2019 1 juta penumpang per harinya. Sekarang rata-rata sudah 1,02 juta per hari, tanggal 21 (Agustus 2023) kemarin 1,025 juta. Rekor kami itu 1,1 juta per hari pada tahun ini,” katanya dalam Konferensi Pers dengan Media di Halte CSW, Jakarta, Rabu (23/8/2023).

Dia mengatakan, dengan asumsi 1 mobil diisi oleh dua orang penumpang, Transjakarta sudah mengurangi 550.000 mobil yang beroperasi di jalan.

Sementara itu, jika dihitung 1 motor dengan 1 penumpang, maka penggunaan Transjakarta telah mengurangi pergerakan sebanyak 1,1 juta unit motor.

Adapun, Transjakarta juga memastikan tidak ada kenaikan tarif pada layanan bus premiumnya, yakni Royaltrans. Daud mengatakan tarif Royaltrans tidak mengalami kenaikan dan tetap pada harga Rp20.000.

“Kami memutuskan Royaltrans tarif yang saat ini berlaku tidak berubah, tetap Rp20.000. Oleh karena itu, kami mengimbau agar lebih banyak masyarakat yang menggunakan Royaltrans,” katanya.

Pemprov DKI Jakarta sebagai pemilik saham mayoritas PT Transportasi Jakarta mengimbau perusahaan untuk mendukung penggunaan transportasi umum seiring dengan upaya penurunan tingkat polusi udara dan perpindahan masyarakat dari kendaraan pribadi.

Sebagai informasi, Royaltrans merupakan salah satu layanan Transjakarta dengan tarif premium. Bus Royaltrans beroperasi pada beberapa daerah penyangga DKI Jakarta seperti Cibubur, Bekasi, Serpong, dan lainnya.

Daud mengatakan, saat ini pihaknya mengoperasikan sebanyak 48 unit bus Royaltrans yang beroperasi pada jam berangkat dan pulang kerja. Dia mengatakan, hingga saat ini jumlah penumpang Royaltrans mencapai 4.000 orang per harinya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News