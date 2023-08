Pesan Bos BI ke Generasi Milenial: Investasi Jangan FOMO, Ojo Ikut-ikutan!

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memberikan beberapa tips investasi bagi para generasi milenial dan gen Z, salah satunya jangan fear of missing out atau FOMO dan jangan ikut-ikutan, melainkan perlu terlebih dahulu belajar berinvestasi yang baik.

Bank Indonesia (BI) bersama dengan Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menggelar kegiatan Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (Like It) 2023. Perry menyampaikan bahwa penyelenggaraan Like It merupakan kegiatan yang mendorong literasi keuangan generasi muda, sekaligus sebagai upaya untuk memperdalam pasar keuangan.

“Like It mendidik kita agar jangan FOMO, tapi pintar. Ojo melok-melok, ojo ikut-ikutan. Berinvestasi di pasar keuangan itu ojo ikut-ikutan karena gengsian,” katanya, Senin (14/8/2023).

Perry juga menyoroti tingkat literasi keuangan Indonesia yang masih sangat rendah dan perlu terus diakselerasi, yang saat ini baru mencapai 49,5 persen.

Dia mengatakan kegiatan Like It akan terdiri dari 3 series. Series pertama diadakan di Jakarta pada hari ini, 14/8. Series kedua akan diadakan pada 29 Agustus 2023 di Pontianak, serta series ketiga akan diadakan di Surabaya pada 7 September 2023.

Kegiatan Like It tahun ini pun mengusung tema ‘Generasi Muda Pelaku Usaha, Rising Stars: Young Entrepreneurs Shine in Financial Investing’.

Selain mendorong literasi keuangan, rangkaian Like It juga memberikan edukasi pengelolaan aset keuangan bagi generasi muda yang aktif di dunia bisnis guna mendukung stabilitas bisnis dan mendukung pembiayaan pembangunan Tanah Air..

