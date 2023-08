Agung Podomoro Bidik Potensi Bisnis dan Komersial di Karawang

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - PT Agung Podomoro Land Tbk. (APLN) tengah mengembangkan potensi bisnis dan komersial di Karawang melalui pembangunan kawasan properti Parkland Podomoro Karawang.

General Manager of Regional Marketing Parkland Podomoro Karawang Tedi Guswana menuturkan upaya yang dilakukan adalah membangun area bisnis dan komersial La Promenade di Kabupaten Karawang.

"La Promenade akan melengkapi dan memperkuat sektor komersial di Karawang yang kini berkembang pesat, ditopang ketersediaan infrastruktur dan konektivitas yang dikembangkan oleh Pemerintah Karawang," katanya dalam siaran pers, Rabu (9/8/2023).

Dia menuturkan La Promenade menjadi The New Central Business District (CBD) yang bisa memberi warna dan value yang baru untuk masyarakat wilayah Karawang, terutama para investor yang berencana mengembangkan usahanya.

Tedi menilai pertumbuhan penduduk yang meningkat setiap tahunnya di Karawang, potensi pasar akan terbuka luas sehingga kegiatan ekonomi menjadi bertambah khususnya di sektor komersial yang menyediakan barang dan jasa.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kabupaten Karawang tercatat 2,5 juta jiwa pada 2022 dengan tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 1,5 persen. Di sisi lain, laju pertumbuhan ekonomi Karawang mencapai 6,31 persen atau lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,31 persen.

Laju pertumbuhan penduduk yang disertai dengan geliat ekonomi Karawang turut menciptakan demand properti yang tinggi. Di luar sektor manufaktur, perkembangan properti di Karawang menjadi salah satu sektor kunci pertumbuhan ekonomi daerah.

“La Promenade akan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi di wilayah Karawang dan nasional,” jelas Tedi.

Sementara itu, Manager Marketing Parkland Podomoro Karawang Ibah Djauhari memproyeksikan area bisnis dan komersial sebagai ruang untuk komunitas dapat berkumpul dan bersosialisasi, karena dilengkapi dengan ruang publik seperti taman, plaza, dan area lainnya yang dapat mendukung interaksi sosial masyarakat.

La Promenade terdiri dari 59 unit ruko dengan berbagai tipe yang dilengkapi berbagai keunggulan mulai dari ketersediaan green belt, desain fasad terbaru Agung Podomoro, ROW jalan yang lebar yakni 10-12 meter, dan terkoneksi dengan jalur pedestrian.

