ASDP Layani Rute Wisata Wakatobi hingga Raja Ampat

Bisnis.com, JAKARTA - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) melayani rute-rute pariwisata melalui layanan penyeberangan perintis. Adapun, rute yang dilayani mulai dari Wakatobi, Sulawesi Tenggara hingga Raja Ampat, Papua.

Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin mengatakan sejak 2018 hingga 2023, tren layanan di lintasan perintis terus meningkat dengan pertumbuhan sebesar 8,8 persen per tahun.

"ASDP memiliki tiga peran dalam pengembangan layanan penyeberangan yang mendukung konektivitas dan juga kemajuan pariwisata," ujarnya dalam siaran pers, Selasa (18/7/2023).

Pertama, sebagai pioneer atau menjadi perintis dalam pengembangan wilayah baru dengan membuka lintasan yang mendukung pergerakan masyarakat dan lalu lintas barang. Kedua, sebagai enabler atau penyedia layanan reguler untuk aktivitas sehari-hari.

Ketiga, sebagai pemain aktif dalam berkontribusi terhadap pengembangan pariwisata dengan menyediakan konektivitas dan amenities.

Shelvy menuturkan dari 226 total armada yang dioperasikan hingga semester I/2023 yang melayani 307 lintasan, terdapat 86 unit kapal (38,05 persen) melayani 207 lintasan (67,43 persen) di segmen perintis.

Data pada semester I/2023, lintasan perintis dengan porsi 67 persen itu menyumbang 17 persen pendapatan atau sebesar Rp279 miliar dan lintasan komersial dengan porsi 33 persen, memberikan kontribusi pendapatan sebesar 83 persen atau senilai Rp1,3 triliun.

"Total penumpang yang dilayani kapal perintis periode semester I/2023 mencapai 626.784 orang," ujarnya.

ASDP, lanjutnya, hadir di wilayah yang cukup sulit dijangkau dengan moda transportasi darat atau pun udara menjangkau sejumlah destinasi wisata di jalur perintis, seperti Wakatobi hingga Raja Ampat.

Wakatobi yang dikenal dengan slogan “Surga Nyata Bawah Laut di Pusat Segitiga Karang Dunia” dapat dicapai dengan KMP Sultan Murhum II, yang melayani rute Kamaru-Kaledupa-Tomia-Binongko.

Kemudian, ASDP hadir dengan layanan perintis KMP Lema di wilayah Sorong-Papua yang melayani rute Sorong-Waigeo, Sorong-Babo, Sorong-Kokas.

Di wilayah paling timur Indonesia ini, wisatawan dapat menikmati perjalanan menuju destinasi wisata kelas dunia Raja Ampat yang dijuluki sebagai The Last of Paradise.

Selain KMP Lema, ASDP juga mengoperasikan KMP Terubuk I, Sorong-Arefi, Arefi-PAM, Sorong-Linmalas, untuk menuju Raja Ampat.

Adapun penjelajahan surga tersembunyi di Sulawesi Utara, masyarakat dan wisatawan dapat menggunakan akses kapal ferry perintis KMP Tarusi, yang melayani rute Likupang-Pananaru menuju kawasan wisata Likupang.

