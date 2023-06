Daftar 10 Perusahaan Terbesar di Dunia Versi Forbes 2023

Bisnis.com, JAKARTA - Forbes merilis edisi tahunan yang menampilkan daftar perusahaan terbesar di dunia pada Kamis (8/6/2023). Daftar ini didasarkan pada empat metrik dasar, yaitu penjualan, keuntungan, aset, dan nilai pasar.

Dalam Global 2000 tahun 2023, secara keseluruhan perusahaan-perusahaan ini menghasilkan pendapatan sebesar US$50,8 triliun, keuntungan sebesar US$4,4 triliun, memiliki aset senilai US$231 triliun dan kapitalisasi pasar sebesar US$74 triliun.

Daftar tersebut mencakup 58 negara, dengan Amerika Serikat menempati posisi teratas dengan 611 perusahaan, diikuti oleh China & Hong Kong dengan 346 perusahaan, Jepang dengan 192 perusahaan, Britania Raya dengan 67 perusahaan, dan Korea Selatan dengan 59 perusahaan.

JPMorgan Chase, bank terbesar di Amerika Serikat, meraih peringkat nomor 1 untuk pertama kalinya sejak tahun 2011, melompat dari peringkat keempat tahun lalu.

Bank ini menggulingkan Berkshire Hathaway, yang jatuh hingga peringkat No. 338 karena kerugian bersih sebesar US$22,8 miliar akibat penurunan portofolio investasinya.

Saudi Aramco berada di peringkat nomor dua. Sementara, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) berada di posisi ketiga. Disusul China Construction Bank dan Agricultural Bank of China naik tiga peringkat menjadi nomor lima.

Berikut Daftar Perusahaan Terbesar di Dunia Versi Forbes 2023

1. JPMorgan Chase, Amerika Serikat

Penjualan: US$179,9 miliar

Laba: US$41,8 miliar

Aset: US$3,744 miliar

Nilai pasar: US$399,59

2. Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco), Arab Saudi

Penjualan: US$589,47 miliar

Laba: US$156,36 miliar

Aset: US$653,87 miliar

Nilai pasar: US$2.005,22 miliar

3. ICBC, China

Penjualan: US$216,77 miliar

Laba: US$52,47 miliar

Aset: US$6.116,82 miliar

Nilai pasar: US$203,01 miliar

4. China Construction Bank, China

Penjualan: US$203,08 miliar

Laba: US$48,25 miliar

Aset: US$48,25 miliar

Nilai pasar: US$172,99 miliar

5. Agricultural Bank of China, China

Penjualan: US$186,14 miliar

Laba: US$37,92 miliar

Aset: US$5.366,86 miliar

Nilai pasar: US$141,82 miliar

6. Bank of America. Amerika Serikat

Penjualan: US$133,84 miliar

Laba: US$28,62 miliar

Aset: US$3.194,66 miliar

Nilai pasar: US$220,82 miliar

7. Alphabet, Amerika Serikat

Penjualan: US$282,85 miliar

Laba: US$58,59 miliar

Aset: US$369,49 miliar

Nilai pasar: US$1.340,53 miliar

8. ExxonMobil, Amerika Serikat

Penjualan: US$393,16 miliar

Laba: US$61,69 miliar

Aset: US$369,37 miliar

Nilai pasar: US$439,39 miliar

9. Microsoft, Amerika Serikat

Penjualan: US$207,59 miliar

Laba: US$69,02 miliar

Aset: US$380,09 miliar

Nilai pasar: US$2.309,84 miliar

10. Apple, Amerika Serikat

Penjualan: US$385,1 miliar

Laba: US$94,32 miliar

Aset: US$332,16 miliar

Nilai pasar: US$2.746,21 miliar

