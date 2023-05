Waskita (WSKT) Garap Proyek di Timor Leste, Nilainya Rp513 Miliar

Bisnis.com, JAKARTA - PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) mendapatkan kontrak baru dari peningkatan Jalan Pasar Tono menuju Oesilo yang merupakan wilayah Timor Leste yang berbatasan langsung dengan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Napan, Indonesia senilai Rp513 miliar.

Pada Selasa (16/5/2023), dilaksanakan "Groundbreaking Improvement and Upgrade Of The Existing Tono Market – Oesilo Border Road, With Two Existing Bridges, In Oe-cusse Region".

Direktur Operasi I Waskita Karya I Ketut Pasek Senjaya Putra menerangkan proyek ini merupakan salah satu proyek Waskita yang berada di luar negeri dan berkomitmen semaksimal mungkin mengerjakan proyek ini.

“Proyek ini akan dikerjakan selama kurang lebih dua tahun dengan lingkup pekerjaan Waskita antara lain peningkatan kualitas Jalan dari Pasar Tono menuju Oesilo, Rehabilitasi 2 jembatan eksisting, serta pembuatan dinding penahan tanah serta perkuatan lereng sebagai pengamanan jalan akan bahaya longsor, mengingat kondisi eksisting merupakan tebing yang cukup terjal,” lanjutnya, dalam keterangan, Rabu (17/5/2023).

Untuk nilai kontrak sendiri, Pasek menyebut nilai kontraknya itu sekitar US$33,91 juta atau setara Rp513 miliar.

Pasek berharap proyek ini bisa selesai tepat waktu dan dengan hasil yang berkualitas. Apabila pengerjaan proyek ini selesai tepat waktu dan kualitasnya bagus, dapat membanggakan Indonesia.

“Kami yakin Waskita bisa menyelesaikan proyek ini dengan tepat waktu dan berkualitas tentunya agar tidak mengecewakan Pemerintah Timor Leste. Karena hasil akhir yang baik itu nantinya bisa mengharumkan nama Waskita khususnya Indonesia,” tutur Pasek.

