Harga Pangan Hari Ini 15 Mei: Beras, Bawang Putih, hingga Cabai Naik

Bisnis.com, JAKARTA - Mayoritas bahan pangan seperti beras, bawang putih, cabai, telur, hingga tepung terigu mengalami kenaikan harga di rata-rata pasar tradisional seluruh Indonesia.

Berdasarkan Panel Harga Badan Pangan Nasional pada Senin (15/5/2023), harga daging ayam ras naik 0,62 persen dibandingkan sepekan lalu menjadi Rp35.690 per kilogram (kg), telur ayam ras naik 1,22 persen jadi Rp29.900 per kg, tepung terigu curah naik 0,09 persen jadi Rp11.160 per kg.

Harga garam juga terpantau naik 0,26 persen jadi Rp11.380 per kg, tepung terigu kemasan naik 0,58 persen jadi Rp13.770 per kg, bawang putih naik 0,45 persen jadi Rp35.640 per kg, cabai merah keriting naik 0,95 persen jadi Rp33.100 per kg, cabai rawit merah naik 1,63 persen jadi Rp37.960 per kg, kedelai naik 0,75 persen jadi Rp13.450 per kg.

Kemudian, harga beras premium naik 0,52 persen jadi Rp13.650 per kg, beras medium tetap di Rp11.880 per kg, bawang merah turun 0,62 persen jadi Rp38.670 per kg, daging sapi murni turun 0,46 persen jadi Rp135.320 per kg, gula tetap di Rp14.430 per kg, minyak goreng kemasan sederhana turun 0,11 persen jadi Rp18.000 per kg, dan minyak goreng curah Rp14.960 per kg

Harga Pangan di DKI Jakarta

Sementara itu, harga bahan pangan di DKI Jakarta ada yang mengalami kenaikan maupun penurunan. Berdasarkan Info Pangan Jakarta, harga minyak goreng curah naik Rp120 dibanding kemarin jadi Rp15.818 per kg, telur ayam ras naik Rp115 jadi Rp30.824 per kg, bawang putih naik Rp593 jadi Rp38.918 per kg, cabai merah besar naik Rp1.464 jadi Rp48.714 per kg, dan cabai merah keriting naik Rp53 jadi Rp39.351 per kg.

Adapun, bahan pangan yang mengalami penurunan harga, yaitu cabai rawit merah turun Rp2.664 jadi Rp42.916, cabai rawit hijau turun Rp159 jadi Rp40.305 per kg, dan bawang merah turun Rp1.578 jadi Rp47.351 per kg.

