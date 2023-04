Arus Balik Mudik, Begini Kondisi Terkini Lalu Lintas Tol Cipali

Bisnis.com, JAKARTA - Astra Tol Cipali melaporkan kondisi lalu lintas (lalin) di ruas Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) terpantau ramai lancar pada hari ini, Minggu (30/4/2023) atau H+7 Idulftri 1444H.

Kepala Divisi Operasi Astra Tol Cipali Sri Mulyo mengatakan, terjadi peningkatan arus lalu lintas di ruas Tol Cipali sebesar 3.000 kendaraan per jam yang melintas pada hari sebelumnya, Sabtu, 29 April 2023.

"Dengan total volume lalu lintas dari H-10 sampai dengan H+6 sebanyak 1,6 juta kendaraan melintas di Tol Cipali," kata Sri melalui keterangan resminya, Minggu (30/4/2023).

Dia menjelaskan, jika dibandingkan tahun 2022 lalu, volume lalu lintas selama arus mudik dan balik Lebaran 2023 mengalami kenaikan sebesar 46 persen. Adapun, pihaknya memprediksi 26 persen pemudik belum kembali ke wilayah Jabodetabek.

Dengan arus lalu lintas yang cenderung terpantau ramai pada hari Sabtu, (29/4/2023) kemarin, sejak pukul 19.35 WIB sampai dengan 20.35 WIB, dilakukan pembersihan jalur guna persiapan pengoperasian sistem one way pukul 20.35 WIB dari KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung sampai dengan KM 72 Tol Jakarta- Cikampek.

"Sedangkan contra flow akan diberlakukan dari KM 72 Tol Jakarta-Cikampek sampai dengan KM 47 Tol Jakarta-Cikampek," ujarnya.

Sri menegaskan bahwa pemberlakuan sistem one way dan contra flow bersifat situasional sesuai dengan diskresi dari Kepolisian.

Dengan pemberlaksanaan sistem one way dan contra flow yang bersifat situasional dan mengalami penambahan waktu pengoperasian dari waktu sebelumnya, Astra Tol Cipali selaku pengelola Ruas Tol Cipali memohon maaf kepada pengguna jalan yang terdampak kepadatan di jalur Pantura akibat penambahan pemberlakuan one way di jalan tol.

Dia mengajak pengguna jalan untuk selalu tertib berkendara dan menaati rambu- rambu lalu lintas yang berlaku. Patuhi rambu batas kecepatan minimal 60 km/jam dan maksimal batas kecepatan 100 km/jam.

Jika kondisi fisik sudah mulai lelah, pengendara diimbau untuk beristirahat di rest area terdekat atau keluar gerbang tol terdekat untuk sekedar berwisata kuliner dan memulihkan kembali kondisi tubuh.

"Untuk mengetahui kondisi lalu lintas di ruas Tol Cipali dan juga ruas tol Astra lainnya, dapat memantau informasi melalui aplikasi MyInfo Tol," tandasnya.

