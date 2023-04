Pangkas Pengeluaran, 3M Bakal PHK 6.000 Karyawan

Bisnis.com, JAKARTA - 3M Co. berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 6.000 karyawan seiring dengan upaya perusahaan mengurangi pengeluaran dan memulihkan kinerja.

Pengurangan tersebut merupakan bagian dari restrukturisasi yang sedang berlangsung dan diharapkan dapat memangkas hingga US$900 juta per tahun.

3M kini telah mengumumkan 8.500 total PHK tahun ini, yang setara dengan sekitar 10 persen tenaga kerja globalnya.

Chief Executive Officer 3M Mike Roman mengatakan bahwa rencana ini akan semakin menyederhanakan operasi dan meningkatkan profitabilitas. Namun, para investor sebagian besar mengabaikan ekspektasi tersebut.

"Ada banyak sekali inisiatif efisiensi di sini, dan hanya sedikit yang terlihat selama bertahun-tahun. Ini sepertinya akan terus berlanjut," tulis analis JPMorgan Steve Tusa dalam sebuah catatan riset.

Adapun kinerja 3M di kuartal I/2023 menyoroti bagaimana produsen Post-it, respirator, dan bahan layar ponsel pintar ini berjuang untuk melepaskan diri dari lemahnya permintaan barang-barang konsumen, elektronik, dan lebih banyak lagi dari sekitar 60.000 produknya.

Penjualan respirator penyaring virus turun dari level tertinggi yang dipicu oleh pandemi dan pembukaan kembali ekonomi China yang tidak menentu juga telah membebani hasil 3M.

Kesulitan operasional perseroan telah menambah kekhawatiran investor atas potensi tuntutan senilai miliaran dolar dari penyumbat telinga yang diduga rusak yang dipasok ke pasukan tempur AS dan kontaminasi bahan kimia.

Roman mengatakan, PHK tahun ini mencakup peran eksekutif senior dan mencakup semua bisnis, fungsi, dan wilayah.

"Pengalaman kami selama perjalanan ini, termasuk pelajaran yang dipetik selama pandemi, gangguan rantai pasokan, dan perubahan tren global, telah menunjukkan kepada kami apa yang berhasil dan apa yang dapat kami lakukan dengan lebih baik," kata Roman.

Perusahaan juga mengumumkan perubahan manajemen. Michael Vale, seorang karyawan 3M yang telah bekerja selama 30 tahun, ditunjuk sebagai chief business and country officer, sebuah peran baru di komite operasi perusahaan. Dia akan melapor kepada Roman dan mengawasi tiga dari empat unit perusahaan.

Sementara itu, 3M mencatat laba per saham yang disesuaikan pada kuartal terakhir sebesar US$1,97 per saham, lebih tinggi dari estimasi analis sebesar US$1,58 per saham. Penjualan organik turun 4,9 persen, lebih kecil dari proyeksi Wall Street sebesar 6,9 persen.

3M pada bulan Januari mengumumkan rencana PHK terhadap 2.500 karyawan manufaktur untuk merespons lingkungan permintaan yang lemah, yang terbaru dari serangkaian langkah restrukturisasi yang diumumkan sejak Roman diangkat sebagai CEO pada tahun 2018.

