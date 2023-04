Awas Kehabisan Bensin saat Mudik Lebaran, Simak Daftar Harga BBM Hari Ini

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah terus mengimbau para pemudik untuk menjalankan mudik aman pada Lebaran tahun ini. Salah satunya adalah memastikan kendaraan dalam kondisi prima, termasuk kecukupan bahan bakar selama perjalanan.

Harga bahan bakar minyak (BBM) di berbagai stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) seperti Pertamina, Shell, BP AKR, dan Vivo mengalami penyesuaian per 1 April 2023.

Berdasarkan situs resmi MyPertamina, Kamis (20/4/2023), harga Pertamax Turbo (RON 98) turun dari Rp15.100 per liter menjadi Rp15.000 per liter. Lalu, Dexlite turun dari Rp14.950 per liter menjadi Rp14.250 per liter.

Sementara itu, harga Pertamina Dex dibanderol sebesar Rp15.400 per liter, atau turun Rp450 dari sebelumnya Rp15.850 per liter. Harga BBM bersubsidi Pertalite dan Solar belum mengalami penyesuaian, sehingga harga berlaku Rp10.000 untuk Pertalite dan Rp6.800 untuk Solar.

Tak hanya Pertamina, SPBU Vivo juga melakukan penyesuaian harga BBM. Berdasarkan pantauan Bisnis di SPBU Vivo di Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (3/4/2023), harga BBM merek Revvo 90, Revvo 92, dan Revvo 95 mengalami penurunan.

Harga Revvo 90 dibanderol Rp11.600 per liter. Harga BBM dengan nilai oktan 90 (RON 90) atau yang setara dengan Pertalite milik Pertamina itu turun Rp1.800 dibandingkan bulan sebelumnya yang dipatok Rp13.400 per liter.

Lalu, harga Revvo 92 (RON 92) dipatok menjadi Rp13.800 per liter, turun Rp200 dibandingkan bulan sebelumnya yang dipatok Rp14.000 per liter. Kemudian, harga Revvo 95 (RON 95) mengalami penurunan sebesar Rp105, yakni menjadi Rp14.595 per liter. Pada Maret 2023 lalu, Revvo 95 dibanderol seharga Rp14.700 per liter.

Berikut daftar lengkap harga BBM di seluruh SPBU di Indonesia pada 6 April 2023:

Pertamina

Pertamina Dex: Rp15.400-Rp16.000 per liter

Pertamina Turbo: Rp15.000-Rp15.600 per liter

Pertamax: Rp13.300-Rp13.800 per liter

Dexlite: Rp14.250-Rp14.850 per liter

Shell

Shell Super untuk wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur: Rp13.990 per liter

Shell V-Power untuk wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur: Rp14.790 per liter

Shell V-Power Diesel untuk wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat: Rp15.440 per liter

Shell V-Power Nitro+ untuk wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat: Rp15.100 per liter

Vivo

Revvo 95: Rp 14.595 per liter

Revvo 92: Rp 13.800 per liter

Revvo 90: Rp 11.600 per liter

BP Indonesia

BP Ultimate: Rp14.790 per liter (wilayah Jabodetabek)

BP 92: Rp13.950 per liter (wilayah Jabodetabek dan Jawa Timur)

BP 90: Rp13.850 per liter (wilayah Jabodetabek)

BP diesel: Rp14.270 per liter (wilayah Jabodetabek dan Jawa Timur)

