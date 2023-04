H-7 Lebaran, Mayoritas Harga Bahan Pangan Melonjak

Bisnis.com, JAKARTA - H-7 Lebaran 2023, harga bahan pangan terpantau kembali mengalami kenaikan dibanding pekan lalu di rata-rata pasar tradisional seluruh Indonesia.

Dilansir Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) beras premium naik 1,54 persen dibanding pekan lalu jadi Rp13.820 per kilogram (kg), beras medium naik 0,59 persen jadi Rp11.970 per kg, kedelai naik 0,07 persen jadi Rp14.750 per kg, bawang merah naik 2,18 persen jadi Rp34.150 per kg.

Bawang putih naik 1,76 persen jadi Rp31.820 per kg, cabai merah keriting naik 6,01 persen jadi Rp37.050 per kg, cabai rawit merah naik 5,83 persen jadi Rp42.290 per kg, daging sapi naik 1,46 persen jadi Rp138.460 per kg. Kemudian daging ayam ras naik 2,13 persen jadi Rp34.590 per kg, telur ayam ras naik 2,00 persen jadi Rp29.130 per kg, gula konsumsi naik 0,21 persen jadi Rp14.430 per kg, minyak goreng kemasan sederhana naik 0,33 persen jadi Rp18.140 per kg.

Tepung terigu naik 1,43 persen jadi Rp11.340 per kg, minyak goreng curah naik 1,20 persen jadi Rp15.160 per kg, jagung peternak naik 1,69 persen jadi Rp6.230 per kg, ikan kembung naik 2,60 persen jadi Rp40.210 per kg.

Lalu, ikan tongkol naik 2,06 persen jadi Rp36.210 per kg, ikan bandeng naik 3,00 persen jadi Rp35.690 per kg, garam naik3,96 persen jadi Rp11.300 per kg, dan tepung terigu kemasan naik 0,58 persen jadi Rp13.840 per kg,

Sementara itu, di wilayah DKI Jakarta beberapa bahan pangan juga mengalami lonjakan seperti ayam ras, bawang merah, cabai, hingga minyak goreng. Dilansir Info Pangan Jakarta, cabai rawit hijau naik Rp6.210 jadi Rp48.500 per kg, bawang merah naik Rp84 jadi Rp39.857 per kg, cabai merah besar naik Rp1.100 jadi Rp47.125 per kg, cabai merah keriting naik Rp6.290 jadi Rp40.097 per kg, minyak goreng curah naik Rp3 jadi Rp15.862 per kg, ayam broiler naik Rp197 jadi Rp38.102 per kg, beras muncul naik Rp38 jadi Rp12.734 per kg, beras IR.III naik Rp20 jadi Rp10.714 per kg.

Selanjutnya, gula pasir naik Rp200 jadi Rp14.900 per kg, tepung terigu naik Rp13 jadi Rp11.297 per kg, kentang naik Rp3.620 jadi Rp21.642 per kg, dan ikan bandeng naik Rp312 jadi Rp41.594 per kg.

