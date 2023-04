Ada Obral Sepatu Rp50.000 di PIM 3, Ratusan Pembeli Rela Menginap Demi Dapat Antrean

Bisnis.com, JAKARTA -- Ratusan pengunjung memadati City Hall Pondok Indah Mall (PIM) 3. Antrean mengular tanpa akhir itu menuju ke satu titik tujuan yakni Urban Sneaker Society (USS) Yard Sale 2023.

Dikutip dari unggahan akun Instagram @urbansneakersociety, event tahunan yang diadakan bersama Bank Mandiri ini akan digelar pada 14-16 April 2023. Lewat event tersebut, lebih dari 50 brand sepatu meramaikan dengan promo beragam.

USS Yard Sale 2023 menawarkan discount up to 90 persen dan promo buy 1 get 1 dari puluhan brand sepatu ternama. Bahkan, sejumlah brand akan mengobral sneakers hanya dengan Rp50.000 saja. Adapun, lebih dari 100 tenants akan memberikan promo-promo tersebut seperti Sneakers Dept, Size Break, hingga Sepatu Kanky.

Demi mendapatkan sepatu dengan harga terjangkau itu, ratusan pengunjung rela menginap untuk menjaga tempat antrean mereka. Berdasarkan akun TikTok William VL pada Jumat (14/4/2023), antrean mengular hingga ke bagian luar PIM 3 sementara lokasi event ada di City Hall.

"Jadi mereka ini yang lagi antre di luar ini buat event Size Break yang harga Sneakers Rp50.000 dan mereka udah ngantre dari malam, gua nanya salah satu dari mereka bilang udah ngantre bahkan dari jam 8 malam," kata akun tersebut, dikutip Sabtu (15/4/2023).

Untuk bisa mendapatkan antrean, pengunjung yang ingin membeli harus memberi tiket masuk USS Yard Sale 2023 lewat aplikasi Blibli. Ada promo menarik dari Bank Mandiri untuk pembelian tiket dengan promo 30 persen off.

Setelah berhasil membeli tiket masuk di Blibli, pengunjung dapat langsung ke area City Hall dan menukarkan tiket tersebut dengan gelang tiket. Jika sudah mendapatkan tiket fisik, pengunjung dapat masuk ke wilayah tenant-tenant sneakers.

Adapun, tenant yang memberikan promo sepatu Rp50.000 yaitu Size Break untuk ratusan sepasang sepatu dan sebagian sepatu dijual under retail. Sepatu yang ditawarkanpun dari berbagai brand mulai dari brand lokal hingga Adidas, Puma, Nike, hingga Jordan.

