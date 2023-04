Ujicoba One Way Padang - Bukittinggi, BPBD: Waspada Longsor di Malalak

Bisnis.com, PADANG - Ujicoba satu jalur atau one way untuk rute Padang menuju Bukittinggi, Sumatra Barat sebagai antisipasi arus mudik lebaran 2023 bakal dimulai pada pukul 12.00 Wib - 16.00 Wib Sabtu (8/4/2023) besok.



Dalam uji coba ini, one way jalur Padang - Bukittinggi menggunakan rute Sicincin, Kayu Tanam, Lembah Anai, Padang Panjang hingga menuju Bukittinggi.



Sementara untuk jalur Bukittinggi - Padang diarahkan melewati jalur Malalak. Selama ini, jalur tersebut sudah digunakan sebagai jalur alternatif menuju ke Bukittinggi. Meskipun demikian, beban kendaraan pada rute ini relatif rendah.



Terkait jalur Malalak, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar menyebutkan ada hal yang perlu untuk diwaspadai, karena jalur tersebut merupakan jalur rawan bencana longsor.



"Pemetaan sudah dilakukan jelang ujicoba one way besok. Karena Malalak itu jalur yang rawan longsor, lebih sering hujan di sana. Kita telah berkoordinasi dengan Dinas PU dan Balai Jalan juga dalam hal pemetaan kondisi jalan Malalak," kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sumbar, Rumainur, Jumat (7/4/2023).



Diakuinya bahwa sampai saat ini Dinas PU tengah melakukan pembersihan jalan dari material longsor yang tersebar di tiga titik.



Pembersihan material ini diperkirakan akan selesai hari ini, karena Sabtu (8/4) besok, ujicoba one way dari Bukittinggi menuju Padang melalui jalur Malalak akan dilakukan.



"Dalam ujicoba besok itu, kita akan mengetahui dititik jalan mana saja kondisi arus lalu lintas kendaraan yang mengalami gangguan. Kalau soal bekas longsor, sekarang material yang menimbun badan jalan lagi dibersihkan," ujarnya.



Rumainur menjelaskan selama ini untuk jalur Malalak memang sudah cukup sering dijalur alternatif menuju Bukittinggi maupun sebaliknya.



Bahkan pengendara yang sudah tahu dengan jalur Malalak sudah tahu betul, kalau intensitas hujan lagi tinggi, maka mau tidak mau pengendara harus menghadapi kondisi jalan macet, ketimbang mengambil resiko.



"Kita di BPBD tentu akan membahas ini dalam rapat nanti bersama Dirlantas dan pihak-pihak lainnya yang terlibat. Jadi bila benar-benar diterapkan jalur Malalak untuk one way Bukittinggi - Padang, tidak menimbulkan permasalahan bagi pengendara yang bertepatan pada momen mudik lebaran," tegasnya.



Untuk itu, BPBD berharap kepada pengendara yang akan melakukan perjalan dari Bukittinggi - Padang dan itu bertepatan pada pukul 12.00 Wib - 16.00 Wib Sabtu besok, diminta bersedia memilih jalur Malalak.



"Karena dari ujicoba ini bisa kita ketahui, apakah one way di Malalak itu, atau tidak," sebut Rumainur.

