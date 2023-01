Waskita (WSKT) Rombak Jajaran Struktural Demi Efektivitas Bisnis

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) melakukan perombakan jajaran struktural. Perombakan ini diharapkan akan membantu efektivitas proses bisnis.

President Director Waskita Karya, Destiawan Soewardjono, mengatakan ada 14 orang yang dirotasi mulai pejabat setingkat BOD (board of directors) 1 dan BOD 2 di Corporate Office (CO) dan Unit Business (BU).

Selain di Corporate Office dan Unit Business, Destiawan menyebut akan ada rotasi di anak perusahaan dan cucu perusahaan.

Destiawan menjelaskan, perombakan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas proses bisnis perusahaan. Selain itu, dia berharap agar para SVP ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik.

“Rotasi pejabat ini diperlukan agar prinsip the right employ in the right place dapat dipenuhi selain juga untuk mengisi posisi yang ditinggal pejabat yang purna serta promosi. Serta diharapkan dapat meningkatkan efektivitas proses bisnis perusahaan dan merupakan bentuk kesiapan akan terus selalu beradaptasi menyesuaikan kondisi,” kata Destiawan dalam keterangan resmi, Rabu (25/1/2023).

Selain itu, Destiawan berharap agar para SVP baru yang dilantik bisa menjadi pemimpin yang baik untuk timnya. Destiawan kemudian memperkenalkan SVP Corporate Secretary yang baru yaitu Ermy Puspa Yunita. Ermy menggantikan Novianto Ari Nugroho yang memasuki masa pensiun.

Dia menjelaskan Destiawan, perempuan kelahiran Surakarta, 20 Januari 1985 ini pernah mengenyam pendidikan untuk strata 1 di Fakultas Teknik Universitas Trisakti pada 2007 dan strata 2 di Fakultas Bisnis Administrasi Universitas Gadjah Mada pada 2010.

“Ermy sudah mempunyai pengalaman di Waskita Group kurang lebih selama 5 tahun. Diawali menjadi Manager Project Management Office di PT Waskita Toll Road periode 2018- 2019 kemudian menjadi Manager Investor, Government & Public Relations di PT Waskita Toll Road periode 2019-2022,” tutur Destiawan.

Sebelum menjadi SVP Corporate Secretary Perseroan, Ermy menjabat sebagai Staf Khusus President Director & Public Relations Expert di PT Waskita Karya (Persero) Tbk. periode 2022- 2023. Sebagai SVP Corporate Secretary.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : waskita karya wskt BUMN