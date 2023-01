Pertamina International Buka di Dubai, Raih 2 Kontrak Kerja Sama

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Pertamina International Shipping Pte Ltd cabang Dubai atau PIS Middle East (PIS ME) telah mengantongi 2 kerja sama dengan BGN International DMCC (BGN) dan Elite Tankship Pte Ltd (Elite Tankship). Meski baru saja diresmikan pada akhir Desember 2022.

Bersama dengan BGN International DMCC (BGN), PIS Middle East menandatangani Head of Agreement (HoA) dan menandatangani Memorandum of Collaboration (MoC) dengan Elite Tankship Pte Ltd (Elite Tankship), pada 23 Desember 2022, tepat di hari peresmian PIS ME.

Penandatanganan HoA dengan BGN dilakukan langsung oleh Group CEO BGN Rüya Bayegan dan CEO PIS Yoki Firnandi. Isi dari kesepakatan tersebut meliputi pembahasan tentang pembentukan Joint Venture (JV) kedua perusahaan untuk akuisisi, pemeliharaan, dan pengoperasian kapal Very Large Gas Carriers (VLGC) dan atau jenis kapal lainnya.

Latar belakang BGN sendiri, memiliki headquarter office di Dubai, UAE, di industri minyak dan gas bumi yang dikenal sebagai salah satu perusahaan trading Liquified Petroleum Gas (LPG) terbesar dunia, dan pemasok LPG impor terbesar di Indonesia.

“Bisnis VLGC ini nantinya akan digunakan untuk mendukung perdagangan BGN dan kargo impor LPG Pertamina, bahkan bisa juga ke depan dimanfaatkan untuk pasar kargo amoniak,” kata Direktur Niaga PIS ME Arief Sukmara, Selasa (3/1/2023).

Sementara, penandatanganan MoC dengan Elite Tankship mempertimbangkan kolaborasi bisnis di sektor Clean Petroleum Product (CPP), Dirty Petroleum Product (DPP), gas dan komoditas lainnya yang dibutuhkan di kawasan Timur Tengah dan Barat, maupun area lainnya yang tercatat di wilayah operasi kedua belah pihak.

Penandatanganan dilakukan langsung oleh CEO Elite Tankship Mangish Kakodkar dan Direktur Operasi PIS sekaligus Managing Director PIS Pte Ltd Brilian Perdana.

Elite Tankship sendiri saat ini sudah menjalin kerja sama dengan PIS, tercatat sebagai penyewa kapal VLCC Pertamina Prime, kapal milik terbesar yang menjadi kebanggaan perusahaan, selama jangka waktu 6 tahun.

