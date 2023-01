Harga Pertamax Cs Turun, Erick Thohir: Ini Arahan Presiden Jokowi

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengatakan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang dilakukan PT Pertamina (Persero) merupakan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Sesuai arahan Presiden @jokowi dan rapat bersama Menkeu [Sri Mulyani], Menteri ESDM [Arifin Tasrif] dan Menteri BUMN [Erick Thohir]. Alhamdulillah, @pertamina menyesuaikan harga jual BBM nonsubsidi. Berlaku hari ini 3 Januari 2023, pukul 14.00 WIB," kata Erick dikutip dari akun twitternya, Selasa (3/1/2022)

Sebagaimana diketahui, PT Pertamina (Persero) pada Selasa (3/1/2022) mengumumkan penurunan harga BBM nonsubsidi. Pertamina menurunkan harga Pertamax, Pertamax Turbo dan Dexlite. Penurunan harga oleh Pertamina inipun seiring dengan pelemahan harga minyak mentah dunia saat ini.

Harga BBM Pertamax turun dari sebelumnya Rp13.900 menjadi menjadi Rp12.800 per liter, sedangkan harga Pertamax Turbo dari sebelumnya Rp15.200 turun menjadi Rp14.050 dan harga Dexlite menjadi Rp16.150 dari yang sebelumnya Rp18.300 per liter.

Adapun, penyesuaian harga tidak bakal dilakukan untuk BBM subsidi, seperti Pertalite dan Solar yang masih ditanggung pemerintah saat ini. Harga Pertalite masih dibanderol Rp10.000 per liter.

Erick menjelaskan hal ini dikarenakan harga Pertalite dan Solar subsidi masih berada di bawah harga keekonomian kendati harga minyak mentah mengalami pelemahan di level US$79 per barel. Oleh karena itu, harga Pertalite belum mengalami perubahan atau tetap sebesar Rp10.000 per liter dan Solar subsidi sebesar Rp6.800 per liter.

“Pertalite yang harga minyak dunia masih tinggi harga jual Rp10.000, itu masih dibantu pemerintah Rp1.100, jadi luar biasa pemerintah membantu masyarakat,” kata Erick saat konferensi pers di SPBU Pertamina M.T Haryono, Jakarta, Selasa (3/1/2023).

